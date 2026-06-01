عضو في الكونغرس: العلاقات مع سوريا تتقدم وقرارات ترامب تعزز ‏الاستقرار

واشنطن-سانا

أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية-السورية تتطور ‏في اتجاه إيجابي، ويجب إزالة تصنيف ‏سوريا القديم كدولة راعية للإرهاب‎ ‎بسرعة، ‏لتعزيز الاستقرار والازدهارفيها.

وأعرب‏ ويلسون في تغريدة عبر منصة ‏x عن شكره وامتنانه لقيادة ‏الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسته حول سوريا، بما ‏في ذلك ترقية السفير ‏توماس باراك إلى ‏منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق، ‏والاتصال الهاتفي اليوم ‏بالرئيس السوري أحمد الشرع‎.‎

وكان الرئيس الشرع، بحث خلال اتصال هاتفي مع ‏ترامب، العلاقات الثنائية ‏بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع ‏الإقليمية ‏والدولية ذات الاهتمام ‏المشترك، حيث أكد الرئيس الأمريكي أهمية الحفاظ على الاستقرار، ودعم ‏جهود التعافي وإعادة ‌‏الإعمار في سوريا.‏

‏ وكان ترامب أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك ‏مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، إلى ‏جانب مهامه سفيراً لبلاده في ‏أنقرة.