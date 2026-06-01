عضو في الكونغرس: العلاقات مع سوريا تتقدم وقرارات ترامب تعزز ‏الاستقرار

واشنطن-سانا
أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية-السورية تتطور في اتجاه إيجابي، ويجب إزالة تصنيف سوريا القديم كدولة راعية للإرهاب بسرعة، لتعزيز الاستقرار والازدهارفيها.
وأعرب ويلسون في تغريدة عبر منصة x عن شكره وامتنانه لقيادة الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسته حول سوريا، بما في ذلك ترقية السفير توماس باراك إلى منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق، والاتصال الهاتفي اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع.
وكان الرئيس الشرع، بحث خلال اتصال هاتفي مع ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس الأمريكي أهمية الحفاظ على الاستقرار، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
وكان ترامب أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيراً لبلاده في أنقرة.