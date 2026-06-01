عضو في الكونغرس: العلاقات مع سوريا تتقدم وقرارات ترامب تعزز ‏الاستقرار

الامريكي عضو في الكونغرس: العلاقات مع سوريا تتقدم وقرارات ترامب تعزز ‏الاستقرار
عضو مجلس النواب الأمريكي-جو ويلسون

واشنطن-سانا

أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن العلاقات الأمريكية-السورية تتطور ‏في اتجاه إيجابي، ويجب إزالة تصنيف ‏سوريا القديم كدولة راعية للإرهاب‎ ‎بسرعة، ‏لتعزيز الاستقرار والازدهارفيها.

وأعرب‏ ويلسون في تغريدة عبر منصة ‏x عن شكره وامتنانه لقيادة ‏الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسته حول سوريا، بما ‏في ذلك ترقية السفير ‏توماس باراك إلى ‏منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق، ‏والاتصال الهاتفي اليوم ‏بالرئيس السوري أحمد الشرع‎.‎

وكان الرئيس الشرع، بحث خلال اتصال هاتفي مع ‏ترامب، العلاقات الثنائية ‏بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع ‏الإقليمية ‏والدولية ذات الاهتمام ‏المشترك، حيث أكد الرئيس الأمريكي أهمية الحفاظ على الاستقرار، ودعم ‏جهود التعافي وإعادة ‌‏الإعمار في سوريا.‏
‏ وكان ترامب أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك ‏مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، إلى ‏جانب مهامه سفيراً لبلاده في ‏أنقرة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وفد أممي التعاون لكشف مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً
الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة
غوتيريش يدين التفجير الإرهابي في حمص وينوه بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب
طالبة سورية تنال لقب أفضل متحدث في البطولة الدولية لمناظرات المدارس في قطر
وزيرا الخارجية التركي والسعودي يبحثان التطورات في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك