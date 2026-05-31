الأوقاف السورية ورابطة العالم الإسلامي تبحثان تعزيز التعاون ‏في المجالات الدعوية والعلمية

مكة المكرمة-سانا

بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري مع الأمين ‏العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، ‏تعزيز التعاون في المجالات الدعوية والعلمية‎.‎

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر تلغرام اليوم الأحد، أنه جرى ‏التأكيد خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال موسم حج ‌‏1447هـ في مكة المكرمة، على أهمية ترسيخ قيم الاعتدال ‏والوسطية، ودعم الجهود الهادفة إلى خدمة المسلمين، وتعزيز ‏وحدة صفّهم‎.‎

وكان الوزير شكري تسلّم أمس السبت، وثيقة الترتيبات الأولية ‌‏والبرنامج الزمني لموسم حج 1448هـ، في خطوة تؤذن ‏بانطلاق ‏الاستعدادات المبكرة للموسم القادم.‏

ويُذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم ‏لهذا الموسم بلغ ‌‏24 ألفاً و500 حاج وحاجة، وذلك عبر عدة ‏مطارات، منها مطارا دمشق ‏وحلب الدوليان، بعد زيادة الحصة ‏المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة ‏حج إضافية.‏