الأوقاف السورية ورابطة العالم الإسلامي تبحثان تعزيز التعاون ‏في المجالات الدعوية والعلمية

مكة المكرمة-سانا
بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، تعزيز التعاون في المجالات الدعوية والعلمية.
وأوضحت وزارة الأوقاف عبر تلغرام اليوم الأحد، أنه جرى التأكيد خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال موسم حج 1447هـ في مكة المكرمة، على أهمية ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، ودعم الجهود الهادفة إلى خدمة المسلمين، وتعزيز وحدة صفّهم.
وكان الوزير شكري تسلّم أمس السبت، وثيقة الترتيبات الأولية والبرنامج الزمني لموسم حج 1448هـ، في خطوة تؤذن بانطلاق الاستعدادات المبكرة للموسم القادم.
ويُذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق وحلب الدوليان، بعد زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة حج إضافية.