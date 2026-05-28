البعثة الطبية: 6 عيادات مزودة بتقنيات حديثة تقدم خدماتها للحجاج ‏السوريين في مشعر منى ‏

مكة المكرمة-سانا

أكد رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة السورية الدكتور ‏جميل علي الدبل أن البعثة الصحية السورية تواصل تقديم ‏خدماتها ‏الطبية للحجاج السوريين في مشعر منى على مدار الساعة عبر ستة ‏مخيمات، يضم كل منها عيادة طبية يشرف ‏عليها أطباء من البعثة ‏الصحية السورية‎.‎

وأوضح الدبل لـ سانا، اليوم الخميس، أن العيادات زُوّدت هذا العام ‏بتقنية جديدة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، تتمثل ‏بالعيادات ‏الافتراضية، حيث يتواجد طاقم تمريضي من الذكور والإناث على ‏مدار الساعة مزود بأجهزة حديثة لقياس ‏العلامات الحيوية، تشمل ‏الضغط والنبض ونسبة الأكسجة ومستوى السكر، إضافة إلى جهاز ‏إيكو دوبلر‎.‎

جهازا تخطيط قلب وارتباط بشبكة الإسعاف السعودية



وأشار الدبل إلى أنه تم رفد العيادات بجهازي ‏تخطيط قلب كهربائي، مبيناً أن هذه الأجهزة مرتبطة بشكل مباشر ‏وعبر ‏الإنترنت مع أطباء سعوديين متواجدين على مدار الساعة ‏لتقديم الاستشارات الطبية للكوادر التمريضية في حال عدم وجود ‌‏طبيب من البعثة السورية، وتأمين العلاج المناسب للحالات ‏المرضية‎.‎

ولفت الدبل إلى أن المنظومة مرتبطة أيضاً بشبكة الإسعاف ‏السعودية لنقل الحالات الإسعافية التي تتطلب الاستشفاء بشكل ‌‏عاجل إلى المشافي، موضحاً أن عدد المراجعين في كل عيادة يبلغ ‏يومياً نحو مئة مريض يتم تقديم الفحوصات والعلاجات ‏والضمادات ‏اللازمة لهم، إضافة إلى تحويل الحالات الطارئة إلى المشافي ‏السعودية‎.‎

وبيّن أن عدداً من المرضى أُحيلوا إلى المشافي السعودية بسبب ‏الحاجة الطارئة للاستشفاء، ويتم تتبع أوضاعهم الصحية ‏بشكل ‏مستمر، مشيراً إلى أن عدد هذه الحالات بلغ نحو عشر حالات حتى ‏اليوم‎.‎

وأضاف الدبل: إنه تم الاتفاق مع الشركة الطبية الداعمة على تأمين ‏طبيب علاج طبيعي متخصص بالعلاجات الفيزيائية ‏والطبيعية ‏لمتابعة مرضى القدم السكرية والانزلاق الغضروفي والإصابات ‏الحربية، إضافة إلى متابعة أوضاع ذوي الهمم ‏وتقديم المشورة ‏الطبية لهم، وتحويل الحالات التي تتطلب علاجاً تخصصياً ‏بالأجهزة مثل النانومتر والعلاج بالأشعة ‏المغناطيسية إلى مراكز ‏متخصصة في مكة المكرمة‎.‎

وفي السياق ذاته، أوضحت الحاجة سناء نجار، وهي مريضة ‏انزلاق فقرات وارتفاع ضغط، أنها راجعت العيادة الطبية بعد ‌‏إرشادها إليها، مشيدة بالخدمات المقدمة والتقنيات المستخدمة، ‏وقالت: “العلاج والتقنيات المستخدمة هنا جيدة جداً ويستفيد ‏منها ‏المريض، وقد أعطوني دواءً مسكناً آمُل أن يساعدني على ‏التحسن‎”.‎

وفي الـ 24 من أيار الجاري، أعلن رئيس البعثة الطبية في إدارة ‏الحج، زيادة عدد العيادات المخصصة للحجاج السوريين ‏في ‏الأراضي المقدسة إلى أربع عيادات مرخصة بدلاً من عيادتين، ‏وافتتاح 17 غرفة للتوعية الصحية، مع كادر يضم 24 ‏طبيباً و21 ‏طبيبة، يعملون على مدار الساعة، لخدمة الحجاج السوريين.‏