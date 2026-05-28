البعثة الطبية: 6 عيادات مزودة بتقنيات حديثة تقدم خدماتها للحجاج ‏السوريين في مشعر منى ‏

مكة المكرمة-سانا
أكد رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة السورية الدكتور جميل علي الدبل أن البعثة الصحية السورية تواصل تقديم خدماتها الطبية للحجاج السوريين في مشعر منى على مدار الساعة عبر ستة مخيمات، يضم كل منها عيادة طبية يشرف عليها أطباء من البعثة الصحية السورية.
وأوضح الدبل لـ سانا، اليوم الخميس، أن العيادات زُوّدت هذا العام بتقنية جديدة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، تتمثل بالعيادات الافتراضية، حيث يتواجد طاقم تمريضي من الذكور والإناث على مدار الساعة مزود بأجهزة حديثة لقياس العلامات الحيوية، تشمل الضغط والنبض ونسبة الأكسجة ومستوى السكر، إضافة إلى جهاز إيكو دوبلر.
جهازا تخطيط قلب وارتباط بشبكة الإسعاف السعودية
وأشار الدبل إلى أنه تم رفد العيادات بجهازي تخطيط قلب كهربائي، مبيناً أن هذه الأجهزة مرتبطة بشكل مباشر وعبر الإنترنت مع أطباء سعوديين متواجدين على مدار الساعة لتقديم الاستشارات الطبية للكوادر التمريضية في حال عدم وجود طبيب من البعثة السورية، وتأمين العلاج المناسب للحالات المرضية.
ولفت الدبل إلى أن المنظومة مرتبطة أيضاً بشبكة الإسعاف السعودية لنقل الحالات الإسعافية التي تتطلب الاستشفاء بشكل عاجل إلى المشافي، موضحاً أن عدد المراجعين في كل عيادة يبلغ يومياً نحو مئة مريض يتم تقديم الفحوصات والعلاجات والضمادات اللازمة لهم، إضافة إلى تحويل الحالات الطارئة إلى المشافي السعودية.
وبيّن أن عدداً من المرضى أُحيلوا إلى المشافي السعودية بسبب الحاجة الطارئة للاستشفاء، ويتم تتبع أوضاعهم الصحية بشكل مستمر، مشيراً إلى أن عدد هذه الحالات بلغ نحو عشر حالات حتى اليوم.
وأضاف الدبل: إنه تم الاتفاق مع الشركة الطبية الداعمة على تأمين طبيب علاج طبيعي متخصص بالعلاجات الفيزيائية والطبيعية لمتابعة مرضى القدم السكرية والانزلاق الغضروفي والإصابات الحربية، إضافة إلى متابعة أوضاع ذوي الهمم وتقديم المشورة الطبية لهم، وتحويل الحالات التي تتطلب علاجاً تخصصياً بالأجهزة مثل النانومتر والعلاج بالأشعة المغناطيسية إلى مراكز متخصصة في مكة المكرمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الحاجة سناء نجار، وهي مريضة انزلاق فقرات وارتفاع ضغط، أنها راجعت العيادة الطبية بعد إرشادها إليها، مشيدة بالخدمات المقدمة والتقنيات المستخدمة، وقالت: “العلاج والتقنيات المستخدمة هنا جيدة جداً ويستفيد منها المريض، وقد أعطوني دواءً مسكناً آمُل أن يساعدني على التحسن”.
وفي الـ 24 من أيار الجاري، أعلن رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج، زيادة عدد العيادات المخصصة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة إلى أربع عيادات مرخصة بدلاً من عيادتين، وافتتاح 17 غرفة للتوعية الصحية، مع كادر يضم 24 طبيباً و21 طبيبة، يعملون على مدار الساعة، لخدمة الحجاج السوريين.