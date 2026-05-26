معاون وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج السوريين في منى

مكة المكرمة -سانا‏

تفقد معاون وزير الأوقاف السوري للشؤون الدينية ضياء الدين ‏البرشة، أوضاع الحجاج السوريين في مخيماتهم بمشعر منى في مكة ‏المكرمة، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى جاهزية ‏وتنظيم خيم الحجاج، بما يضمن راحتهم خلال أداء مناسك الحج‎.‎

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن ‏البرشة اطلع برفقة مسؤول الاتصال الحكومي أحمد الحلاق على ‏جاهزية مختلف الترتيبات، بما يوفّر أجواء مريحة وآمنة لضيوف ‏الرحمن خلال أداء مناسكهم.‏

وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الإثنين التوافد إلى ‌‏مشعر منى لقضاء يوم التروية وأداء الصلوات فيه، إيذاناً بانطلاق ‌‏مناسك الحج لموسم 1447هـ ـ 2026م، على أن يتوجهوا غداً ‌‏الثلاثاء إلى صعيد جبل عرفات الطاهر للوقوف بعرفة وهو الركن ‌‏الأعظم في الحج.‏

