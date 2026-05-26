معاون وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج السوريين في منى

مكة المكرمة -سانا
تفقد معاون وزير الأوقاف السوري للشؤون الدينية ضياء الدين البرشة، أوضاع الحجاج السوريين في مخيماتهم بمشعر منى في مكة المكرمة، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى جاهزية وتنظيم خيم الحجاج، بما يضمن راحتهم خلال أداء مناسك الحج.
وأوضحت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن البرشة اطلع برفقة مسؤول الاتصال الحكومي أحمد الحلاق على جاهزية مختلف الترتيبات، بما يوفّر أجواء مريحة وآمنة لضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الإثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وأداء الصلوات فيه، إيذاناً بانطلاق مناسك الحج لموسم 1447هـ ـ 2026م، على أن يتوجهوا غداً الثلاثاء إلى صعيد جبل عرفات الطاهر للوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم في الحج.