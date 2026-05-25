وزيرا الأوقاف السوري والحج السعودي يبحثان تعزيز خدمات ‏الحجاج مع انطلاق المناسك

مكة المكرمة-سانا
بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، اليوم الإثنين، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة في السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.
وذكرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام أنه تمت مناقشة واقع الخدمات المقدّمة للحجاج السوريين ومتابعتها، إلى جانب استعراض الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي، بما يضمن أداء المناسك بيسر وطمأنينة، ويوفر بيئة آمنة ومريحة لهم خلال رحلتهم الإيمانية.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الإثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وأداء الصلوات فيه، إيذاناً بانطلاق مناسك الحج لموسم 1447هـ ـ 2026م، على أن يتوجهوا غداً الثلاثاء إلى صعيد جبل عرفات الطاهر للوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم في الحج.