وزيرا الأوقاف السوري والحج السعودي يبحثان تعزيز خدمات ‏الحجاج مع انطلاق المناسك

مكة المكرمة-سانا‏

بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، اليوم ‏الإثنين، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان ‏الربيعة، في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة في السعودية، سبل ‏تعزيز التعاون المشترك لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج ‏السوريين.‏

وذكرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام أنه تمت مناقشة ‏واقع الخدمات المقدّمة للحجاج السوريين ومتابعتها، إلى جانب ‏استعراض الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي، بما يضمن أداء ‏المناسك بيسر وطمأنينة، ويوفر بيئة آمنة ومريحة لهم خلال ‏رحلتهم الإيمانية.‏

وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الإثنين التوافد إلى ‏مشعر منى لقضاء يوم التروية وأداء الصلوات فيه، إيذاناً بانطلاق ‏مناسك الحج لموسم 1447هـ ـ 2026م، على أن يتوجهوا غداً ‏الثلاثاء إلى صعيد جبل عرفات الطاهر للوقوف بعرفة وهو الركن ‏الأعظم في الحج.‏