الحجاج السوريون يتوجهون إلى مشعر منى في يوم التروية لتأدية مناسك الحج

مكة-سانا

بدأ الحجاج السوريون منذ صباح اليوم الإثنين، التوجه إلى مشعر منى في يوم التروية، لتأدية مناسك الحج لموسم 1447هـ – 2026 م.

وذكر مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج في تصريح صحفي، أن 24500 حاج سوري بدؤوا صباح اليوم الانتقال إلى المشاعر المقدسة وفق خطط التفويج المعتمدة، حيث توجه قسم من الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، فيما انتقل القسم الآخر مباشرة إلى مخيمات عرفات.

ودعا أعرج جميع الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات ومواعيد التفويج المعلنة، والتعاون مع المشرفين ورؤساء المجموعات حرصاً على سلامتهم وحسن سير الخطط.

وأكد أن إدارة الحج والعمرة استكملت كامل التجهيزات والخدمات الخاصة بمخيمات الحجاج السوريين في مشعري منى وعرفات، كما تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بمرحلة التصعيد بما يساعد الحجاج في أدائهم للمناسك بيسر وطمأنينة.

وأشار أعرج إلى جاهزية جميع المخيمات بكل الخدمات الأساسية والتنظيمية والصحية التي تعين الحجاج على أداء نسكهم براحة وسكينة، كما تم تجهيز نقاط طبية وصحية ضمن المخيمات لتقديم الرعاية والخدمات الصحية للحجاج على مدار الساعة.

وعقدت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، أمس الأول السبت، الاجتماع العام السنوي لبعثات ‏الحج السورية في مكة المكرمة، بهدف تنسيق الجهود وتطوير الخدمات ‏المقدمة للحجاج السوريين ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم حج 1447هـ، ‏تحت شعار: “تكاملٌ، تطويرٌ، وتميّزٌ في خدمة ضيوف الرحمن”.‏