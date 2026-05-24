البعثة السورية للحج تستلم حافلات حديثة لنقل الحجاج السوريين في مكة المكرمة

مكة المكرمة-سانا

أعلن عضو البعثة الإدارية السورية للحج سلمان السوادي، اليوم الأحد، استلام حافلات حديثة مخصصة لنقل الحجاج ضمن مركز خدمة الباصات رقم 10، وذلك في إطار خطة متكاملة لخدمة الحجاج السوريين البالغ عددهم 24500 حاج وحاجة خلال موسم حج 1447 هـ، استعداداً لمرحلة التروية والتصعيد إلى عرفات.

تنسيق متواصل لتفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة

أوضح السوادي لمراسل سانا، أن كل حافلة مزودة بمرشد متخصص مرتبط بها إلكترونياً، بما يضمن دقة تنظيم حركة النقل وسهولة متابعة الحجاج خلال التنقل بين المشاعر المقدسة.

وبين أن الحافلات تُنقل بعد استلامها من الشركات الناقلة إلى نقاط تجميع مخصصة في مكة المكرمة، قبل توزيعها بالتنسيق مع رؤساء التكتلات وفق الأعداد المحددة لكل مجموعة، بما يضمن تنظيم عمليات التفويج وانطلاق نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسلاسة ودقة وفق الخطط المعتمدة.

وأشار السوادي إلى أن الحافلات المستلمة من موديلات حديثة، حيث سيكون الحجاج السوريون أول من يستخدمها، بما يضمن لهم مستوى عالياً من الراحة والأمان خلال التنقل بين المشاعر المقدسة، ضمن خطة تهدف إلى تقديم خدمات نقل حديثة ومتطورة، تواكب أفضل المعايير التنظيمية والتقنية في موسم الحج.

مستوى متقدم من التنظيم والجاهزية

بدوره، أكد نائب رئيس المركز رقم 10 لخدمة الباصات ريان قطان، أن عمليات استلام الحافلات المخصصة لنقل الحجاج السوريين تُنفذ استعداداً لبدء مرحلتي التروية والتصعيد إلى عرفات، مشيداً بالتسهيلات الكبيرة المقدمة من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية والتي أسهمت في تسريع إجراءات التسليم وتنظيمها، بما يضمن راحة الحجاج وسلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وأوضح قطان أن إدارة ملف الحج السورية عكست مستوى متقدماً من التنظيم والجاهزية، مشيداً بدرجة التعاون العالية التي أظهرها رؤساء التكتلات وأعضاء البعثة والمسؤولون في مكاتب الخدمة الميدانية ومراكز الضيافة في البعثة السورية، الأمر الذي أسهم في إنجاز الإجراءات بسلاسة.

وأصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية أمس السبت، قراراً يقضي بتشكيل فرق “المشاعر” ضمن سبعة قطاعات، يضم كلٌّ منها فرق “التروية” و”عرفات” و”منى” أيام التشريق، إضافةً إلى تحديد مشرفي القطاعات ومعاونيهم لموسم حج 1447هـ – 2026 م.