اليابان تدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بـ 250 ألف ‏دولار

عمان-سانا ‏

قدّمت الحكومة اليابانية مساهمة مالية بقيمة 250 ألف دولار لدعم جهود ‏منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في استدامة خدمات المياه والصرف ‏الصحي والنظافة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الأحد، أن المشروع الممتد بين ‏عامي 2026 و2027، يهدف إلى ضمان استمرار حصول الأسر اللاجئة ‏على المياه الصالحة للاستخدام، في ظل تزايد الطلب الموسمي واستمرار ‏حركة السكان داخل المخيم.‏

ويتضمن المشروع تنفيذ برنامج تدريب مهني وتقني لـ50 لاجئاً سورياً في ‏مجالات السباكة والصحة البيئية، بما يعزز اكتسابهم مهارات عملية تدعم ‏فرص العمل وسبل العيش مستقبلاً، بما في ذلك عند العودة إلى سوريا.‏

وقال ممثل “اليونيسف” في الأردن مارك روبين: إن الوصول إلى المياه ‏الصالحة وخدمات الصرف الصحي الآمنة يشكل عاملاً أساسياً لحماية صحة ‏الأطفال والأسر، مشيداً بالدعم الياباني المستمر للمجتمعات الأكثر هشاشة.‏

بدوره، أكد السفير الياباني لدى الأردن أساري هيدكي استمرار دعم بلاده ‏لجهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن المساهمة ‏تهدف إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية داخل المخيم.‏

وتعد اليابان شريكاً طويل الأمد لليونيسف على المستويين العالمي والوطني، ‏حيث تسهم هذه المنحة في تغطية الاحتياجات المالية الأساسية لضمان ‏استمرار توفير المياه والخدمات لنحو 49 ألف لاجئ يقيمون في مخيم ‏الزعتري.‏

وتواصل اليونيسف العمل مع الحكومة الأردنية وشركائها لضمان وصول ‏مستدام وعادل إلى الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة الأكثر ‏هشاشة في مختلف مناطق المملكة.‏