اليابان تدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بـ 250 ألف ‏دولار

عمان-سانا
قدّمت الحكومة اليابانية مساهمة مالية بقيمة 250 ألف دولار لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في استدامة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الأحد، أن المشروع الممتد بين عامي 2026 و2027، يهدف إلى ضمان استمرار حصول الأسر اللاجئة على المياه الصالحة للاستخدام، في ظل تزايد الطلب الموسمي واستمرار حركة السكان داخل المخيم.
ويتضمن المشروع تنفيذ برنامج تدريب مهني وتقني لـ50 لاجئاً سورياً في مجالات السباكة والصحة البيئية، بما يعزز اكتسابهم مهارات عملية تدعم فرص العمل وسبل العيش مستقبلاً، بما في ذلك عند العودة إلى سوريا.
وقال ممثل “اليونيسف” في الأردن مارك روبين: إن الوصول إلى المياه الصالحة وخدمات الصرف الصحي الآمنة يشكل عاملاً أساسياً لحماية صحة الأطفال والأسر، مشيداً بالدعم الياباني المستمر للمجتمعات الأكثر هشاشة.
بدوره، أكد السفير الياباني لدى الأردن أساري هيدكي استمرار دعم بلاده لجهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن المساهمة تهدف إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية داخل المخيم.
وتعد اليابان شريكاً طويل الأمد لليونيسف على المستويين العالمي والوطني، حيث تسهم هذه المنحة في تغطية الاحتياجات المالية الأساسية لضمان استمرار توفير المياه والخدمات لنحو 49 ألف لاجئ يقيمون في مخيم الزعتري.
وتواصل اليونيسف العمل مع الحكومة الأردنية وشركائها لضمان وصول مستدام وعادل إلى الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة الأكثر هشاشة في مختلف مناطق المملكة.