مدير الحج والعمرة لـ سانا: آخر رحلات قدوم الحجاج السوريين تصل جدة اليوم

مكة المكرمة-سانا‏

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في سوريا، محمد نور أعرج، أنه من المقرر أن تصل ‏آخر رحلات الحجاج السوريين، اليوم السبت، إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، ‏قادمةً من مطار دمشق الدولي، وبذلك يكون اكتمل وصول جميع الرحلات الجوية ‏الخاصة بالحجاج السوريين لموسم حج عام 1447هـ – 2026م.‏

وأوضح أعرج لمراسل سانا، أن العدد الإجمالي للحجاج الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ ‌‏24 ألفاً و500 حاج وحاجّة، بعد أن تمت زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي ‏تأشيرة حج إضافية، مما ساهم في تمكين أعداد أكبر من الراغبين في أداء فريضة الحج ‏هذا العام.‏

رحلات عودة الحجاج تبدأ 5 حزيران المقبل

وأكد أعرج أن أولى رحلات عودة الحجاج السوريين، ستكون في الـ 5 من حزيران المقبل، ‏وتستمر حتى الـ 20 من الشهر نفسه. ‏

وفي تفاصيل العودة، أوضح مدير إدارة الحج والعمرة، أن الرحلات ستتم عبر مطار ‏الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وفق برنامج زمني دقيق ومُعد ‏مسبقاً، لافتاً إلى أن جميع فرق الدعم والخدمات التي رافقت الحجاج في رحلة المغادرة ‏ستواكبهم أيضاً خلال رحلة العودة، لضمان وصولهم إلى مطاري دمشق وحلب بسلامة.‏

التنظيم ثمرة تنسيق عال بين مختلف الجهات

وأشاد أعرج بمستوى التنسيق العالي بين إدارة الحج والعمرة، وهيئة الطيران المدني، وإدارة ‏مطاري دمشق وحلب الدوليين، مؤكداً أن زيادة الحصة بمقدار ألفي حاج، استدعت ‏تعديلاً في خطط الرحلات الجوية وزيادة أعدادها، وهو ما تحقق بفضل الأداء التنظيمي ‏المتميز، وسلاسة الإجراءات التي وفرت الراحة التامة للحجاج طوال رحلتهم التي استمرت ‏على مدار 15 يوماً متتالية، بدءاً من الـ 9 من أيار الجاري.‏

وأضاف أعرج: إن هذا الموسم شهد تطوراً ملحوظاً في آليات تقديم الخدمات، مثنياً على ‏النقلة النوعية التي تحققها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عاماً بعد عام.‏

وأرجع مدير إدارة الحج والعمرة الإنجاز التنظيمي الكبير إلى التنسيق الرسمي بين سوريا ‏والسعودية، ما أسهم بشكل كبير في تذليل العقبات، وتنظيم موسم الحج لهذا العام بأفضل ‏صورة ممكنة.‏

يُذكر أن أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من أيار الماضي من مطار ‏دمشق الدولي وعلى متنها 340 حاجاً، وسط إجراءات تنظيمية وصحية وخدمية متكاملة ‏ضمن خطة تفويج ميسرة.‏