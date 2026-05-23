مدير الحج والعمرة لـ سانا: آخر رحلات قدوم الحجاج السوريين تصل جدة اليوم

مكة المكرمة-سانا
أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في سوريا، محمد نور أعرج، أنه من المقرر أن تصل آخر رحلات الحجاج السوريين، اليوم السبت، إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، قادمةً من مطار دمشق الدولي، وبذلك يكون اكتمل وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين لموسم حج عام 1447هـ – 2026م.
وأوضح أعرج لمراسل سانا، أن العدد الإجمالي للحجاج الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجّة، بعد أن تمت زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة حج إضافية، مما ساهم في تمكين أعداد أكبر من الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.
رحلات عودة الحجاج تبدأ 5 حزيران المقبل
وأكد أعرج أن أولى رحلات عودة الحجاج السوريين، ستكون في الـ 5 من حزيران المقبل، وتستمر حتى الـ 20 من الشهر نفسه.
وفي تفاصيل العودة، أوضح مدير إدارة الحج والعمرة، أن الرحلات ستتم عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وفق برنامج زمني دقيق ومُعد مسبقاً، لافتاً إلى أن جميع فرق الدعم والخدمات التي رافقت الحجاج في رحلة المغادرة ستواكبهم أيضاً خلال رحلة العودة، لضمان وصولهم إلى مطاري دمشق وحلب بسلامة.
التنظيم ثمرة تنسيق عال بين مختلف الجهات
وأشاد أعرج بمستوى التنسيق العالي بين إدارة الحج والعمرة، وهيئة الطيران المدني، وإدارة مطاري دمشق وحلب الدوليين، مؤكداً أن زيادة الحصة بمقدار ألفي حاج، استدعت تعديلاً في خطط الرحلات الجوية وزيادة أعدادها، وهو ما تحقق بفضل الأداء التنظيمي المتميز، وسلاسة الإجراءات التي وفرت الراحة التامة للحجاج طوال رحلتهم التي استمرت على مدار 15 يوماً متتالية، بدءاً من الـ 9 من أيار الجاري.
وأضاف أعرج: إن هذا الموسم شهد تطوراً ملحوظاً في آليات تقديم الخدمات، مثنياً على النقلة النوعية التي تحققها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عاماً بعد عام.
وأرجع مدير إدارة الحج والعمرة الإنجاز التنظيمي الكبير إلى التنسيق الرسمي بين سوريا والسعودية، ما أسهم بشكل كبير في تذليل العقبات، وتنظيم موسم الحج لهذا العام بأفضل صورة ممكنة.
يُذكر أن أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من أيار الماضي من مطار دمشق الدولي وعلى متنها 340 حاجاً، وسط إجراءات تنظيمية وصحية وخدمية متكاملة ضمن خطة تفويج ميسرة.