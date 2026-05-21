رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يبحث مع السفير التركي دعم ‏المتضررين

دمشق-سانا
بحث رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلماز، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الهلال الأحمر العربي السوري والهلال الأحمر التركي، بما يسهم في دعم المتضررين والأسر الأشد ضعفاً وتعزيز تعافيهم واستقرارهم.
وذكرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن المنظمتين، أهمية بناء قدرات المتطوعين وتطوير آليات العمل الإنساني، إضافة إلى فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الإنسانية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمحتاجين والمتضررين.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمتضررين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة المقبلة.