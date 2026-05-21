رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يبحث مع السفير التركي دعم ‏المتضررين

دمشق-سانا‏

بحث رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة مع سفير تركيا ‏لدى سوريا نوح يلماز، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الهلال الأحمر ‏العربي السوري والهلال الأحمر التركي، بما يسهم في دعم المتضررين ‏والأسر الأشد ضعفاً وتعزيز تعافيهم واستقرارهم‎.‎

وذكرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن ‏الجانبين ناقشا خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن المنظمتين، أهمية بناء ‏قدرات المتطوعين وتطوير آليات العمل الإنساني، إضافة إلى فرص التعاون ‏المشترك خلال المرحلة المقبلة‎.‎

وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الإنسانية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات ‏المقدمة للمحتاجين والمتضررين‎.‎

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع ‏مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة ‏للمتضررين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة المقبلة‎.‎