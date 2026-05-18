الشؤون الاجتماعية والتعاون الإسلامي تبحثان تعزيز التنسيق في المجال الاجتماعي

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، اليوم الإثنين، مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور هادي بن علي اليامي، سبل التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية.

وتناول اللقاء، الذي جرى في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، موضوع الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة كالأيتام وذوي الإعاقة والأسر المتضررة، إضافةً إلى آليات تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

من جهتها، أكدت الوزيرة قبوات حرص الوزارة على تطوير سياساتها الاجتماعية، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، مشيدةً بالدور الذي يمكن أن تقدمه الهيئة في مجال بناء القدرات، وتدريب الكوادر العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى ترجمة هذا اللقاء باتفاقيات تعاون وبرامج تدريبية مشتركة تعزز من كفاءة المؤسسات الاجتماعية السورية.

بدوره، عرض الدكتور اليامي تجارب الهيئة في دعم الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات وطنية للحماية الاجتماعية، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم الخبرات والبرامج التدريبية اللازمة في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان في سوريا.

وتعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أحد أهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي، ‏وتعمل كهيئة خبراء استشارية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتضطلع بمهامها ‏بكل استقلالية، مركزة على قضايا حقوق الإنسان التي تهم منطقة المنظمة.