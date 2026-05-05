الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان

الرياض-سانا

أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، زيارة إلى مقر الشركة الوطنية للإسكان في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان.

وخلال الزيارة اطلع الوزير عنجراني على تجربة الشركة في التطوير العمراني المتكامل، والحلول المبتكرة في قطاع الإسكان، إلى جانب مناقشة فرص نقل الخبرات وتبادل التجارب بين الجانبين بما يخدم تطوير قطاع البلديات والإدارة المحلية.

كما التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة الرئيس التنفيذي لتطبيق «بلدي وبلدي بلس» ياسر العبيدان واطلع على الخدمات الرقمية التي تتيحها التطبيقات الذكية في تسهيل إجراءات الخدمات البلدية.

