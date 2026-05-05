الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان

DSC03655 الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان

الرياض-سانا

أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، زيارة إلى مقر الشركة الوطنية للإسكان في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان.

وخلال الزيارة اطلع الوزير عنجراني على تجربة الشركة في التطوير العمراني المتكامل، والحلول المبتكرة في قطاع الإسكان، إلى جانب مناقشة فرص نقل الخبرات وتبادل التجارب بين الجانبين بما يخدم تطوير قطاع البلديات والإدارة المحلية.

كما التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة الرئيس التنفيذي لتطبيق «بلدي وبلدي بلس» ياسر العبيدان واطلع على الخدمات الرقمية التي تتيحها التطبيقات الذكية في تسهيل إجراءات الخدمات البلدية.

يتبع…

DSC03512 الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان
DSC03534 الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان
DSC03552 الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان
DSC03623 الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان
DSC03635 الوزير عنجراني يبحث في السعودية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية والإسكان
الرئيس الشرع يصل نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
بمشاركة سوريا… تأكيد على أهمية التعاون الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المفتي دريان: إذا كانت سوريا بخير لبنان بخير
السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول الخليج والأردن
الوزير بدر يبحث مع الأمين التنفيذي للإسكوا آفاق التعاون في قطاع النقل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك