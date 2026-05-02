مباحثات سورية سعودية في الرياض لتطوير منظومة النقل بين البلدين ورفع كفاءتها

الرياض-سانا

عقد معاون وزير النقل السوري محمد عمر رحال بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش، اجتماعاً في مقر الهيئة العامة للنقل بالرياض مع نائب رئيس الهيئة لقطاع التنظيم في المملكة العربية السعودية عبد المجيد الطاسان.

وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير منظومة النقل بين البلدين ورفع كفاءتها، بما يشمل تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتعزيز التنسيق الفني والتنظيمي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك لدعم انسيابية النقل البري، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والخدمات اللوجستية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على دعم القطاعات الحيوية وتنمية الروابط الاقتصادية.