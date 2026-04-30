قطر تجدد تأكيد دعمها لسيادة سوريا وسلامة أراضيها

نيويورك-سانا

جدّدت دولة قطر تأكيد موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن علياء أحمد بن سيف مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة قولها مساء أمس الأربعاء، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: “إن دولة قطر تجدد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدتها، وتدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية وتخالف القانون الدولي والميثاق”.

وحول الوضع في المنطقة، أكدت مندوبة قطر أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة.

وأدانت الاعتداءات الإيرانية على بلادها وعلى دول الخليج العربي، وجميع الانتهاكات التي تستهدف السيادة الوطنية لقطر وسيادة دول المنطقة، بما في ذلك استهداف المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة، وما ترتب على ذلك من إصابات بين المدنيين وخسائر مادية، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وفيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، شددت المندوبة على أهمية تضافر الجهود الدولية، لضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع التأكيد على أن أمن مضيق هرمز يمثل قضية دولية لارتباطه الوثيق بأمن الطاقة العالمي، وسلامة سلاسل الإمداد الدولية.

وحول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدانت القرارات الإسرائيلية غير القانونية حول الضفة الغربية وتسريع النشاط الاستيطاني، وسن قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة، وتقييد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة.

وأكدت موقف قطر الثابت المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأرض المحتلة.

وحول الوضع الراهن في قطاع غزة، جددت دعوة قطر إلى ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً، وفتح إسرائيل المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام ودون عوائق.

كما أكدت موقف قطر الثابت تجاه وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معربةً عن التضامن الكامل معها في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.