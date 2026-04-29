وزير الزراعة يبحث مع وزيرة التغير المناخي الإماراتية التعاون لمواجهة التحديات المناخية

IMG 20260429 182604 818 Copy وزير الزراعة يبحث مع وزيرة التغير المناخي الإماراتية التعاون لمواجهة التحديات المناخية

أبو ظبي-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر اليوم الأربعاء مع وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة آمنة بنت عبد الله الضحاك، صياغة رؤية مشتركة لتطوير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها، أن اللقاء تركز حول مواجهة التحديات المناخية من خلال الابتكار والبحث العلمي وتبادل الخبرات، لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية في سوريا والإمارات، إضافة إلى التعاون البحثي العلمي وتفعيل الشراكات بين مراكز البحوث لتبني أحدث التقنيات الزراعية، وتطوير أصناف بذور محسنة وتقنيات ري حديثة تتناسب مع التغيرات المناخية.

وناقش الجانبان آلية تعزيز التعاون في مجال الصحة الحيوانية، وتحسين السلالات، وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني، ولا سيما تطوير واقع الخيول العربية وقطاع الدواجن، وأكدا أن تكامل الخبرات البحثية السورية مع التطور التقني الإماراتي يمثل خطوة استراتيجية نحو زراعة مستدامة وذكية مناخياً.

وقال الوزير بدر: “نحن أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص، ودعم الفلاح والمُنتج في كلا البلدين”.

يذكر أن وزير الزراعة السوري أمجد بدر شارك أمس الثلاثاء، في اجتماع وزاري رفيع المستوى عُقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت عنوان “ائتلاف مكافحة سوسة النخيل الحمراء”، بمشاركة عدد من الوزراء في الدول العربية ومعاونيهم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية متعددة.

