بمشاركة سوريا.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر في أبوظبي

أبوظبي-سانا

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر، بمشاركة وزير الزراعة السوري أمجد بدر وصنّاع القرار والوزراء وخبراء دوليين من مختلف دول العالم.

ويشكل المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم، منصة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويتضمن جلسة رئيسية رفيعة المستوى، إلى جانب خمس جلسات علمية متخصصة، يشارك فيها 218 عالماً وباحثاً قدموا 84 ورقة علمية و74 بحثاً.

وتتناول محاور المؤتمر قضايا حيوية، من بينها سوسة النخيل الحمراء، والأمراض والآفات الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، وتقنيات زراعة الأنسجة، إلى جانب تطوير ممارسات إنتاج النخيل، بما يعزز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

منصة علمية دولية لتبادل الخبرات

وفي تصريح خاص لمراسل سانا، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبد الوهاب البخاري زائد أن الحدث يُعد منصة علمية دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وأحدث الممارسات في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أنه يمثل امتداداً لمسيرة علمية بدأت منذ عام 1998، وانعقاد دورته الثامنة يعكس استمرارية النهج الريادي.

وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية متخصصة تناقش أبرز القضايا الراهنة والمستقبلية، من بينها التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية والإكثار النسيجي، والإنتاج الزراعي والاستدامة البيئية، والاقتصاد الدائري والاستفادة من مخلفات النخيل، وتقنيات ما بعد الحصاد وسلامة وجودة التمور، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع الزراعي.

وبيّن رئيس اللجنة المنظمة أن برنامج المؤتمر يتضمن أيضاً جلسة خاصة لإطلاق مشروع المنصة الرقمية لأصناف التمور في الإمارات، والتي تُعد أول قاعدة بيانات وطنية ذكية لتوثيق الأصناف المحلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان وزير الزراعة أمجد بدر شارك أمس الثلاثاء، في اجتماع وزاري رفيع المستوى عُقد في تحت عنوان “ائتلاف مكافحة سوسة النخيل الحمراء”، بمشاركة عدد من الوزراء في الدول العربية ومعاونيهم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية متعددة.

