مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة التفاهم الموقعة بين “واس” و”سانا”

الرياض-سانا

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، على مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة الأنباء السعودية (واس)، والوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، لتعزيز التعاون الإعلامي، وتبادل الأخبار بين الجانبين.

وكان المدير العام لوكالة “سانا” زياد المحاميد، ورئيس وكالة “واس” المكلف حسن الأسمري، وقعا في الرياض في الـ 18 من كانون الأول الماضي، مذكرة التفاهم التي تنص على تطوير علاقات التعاون بين الوكالتين في مجالات الخدمات الصحفية والإعلامية.

كما تهدف المذكرة التي جرى توقيعها خلال زيارة وفد وكالة “سانا” مقر وكالة “واس” في الرياض، إلى التعاون في مجالات التبادل والتعاون الإخباري والتقني بين الوكالتين، بما يُسهم في تعزيز وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين.