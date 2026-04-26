مدير المعهد الدبلوماسي السوري يبحث في برلين تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات

برلين-سانا

بحث مدير المعهد الدبلوماسي السوري ياسر الجندي مع مديرة أكاديمية الخدمة الخارجية الألمانية أندريا بيردزينسكي في العاصمة برلين اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري.

وجاء اللقاء على هامش زيارة الجندي للاطلاع على سير البرنامج التدريبي المتخصص الذي يشارك فيه عدد من الدبلوماسيين السوريين، والمقام بالتعاون بين المعهد الدبلوماسي السوري وأكاديمية الخدمة الخارجية الألمانية.

كما التقى الجندي مدير التعليم التنفيذي في جامعة هيرتي في برلين برنارد نول تيودور، واجتمع بعدد من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا، حيث تناولت النقاشات الأوضاع في سوريا، وأهمية الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الألمانية وتوسيع مجالات الحوار والتبادل المعرفي.

إعداد الدبلوماسيين السوريين وتمكينهم

وأوضح الجندي في تصريح خاص لمراسل سانا أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي لتعزيز التعاون الأكاديمي والدبلوماسي مع المؤسسات والمعاهد الدبلوماسية حول العالم.

وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات واللقاءات والتعاون الدولي يسهم في تطوير المناهج والبرامج التدريبية، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه المؤسسات الدبلوماسية في مجالات السياسة والاتصال والعلاقات الدولية والإدارة والقيادة، وغيرها من المجالات التي يحتاجها الدبلوماسي في عالم سريع التغير.

وأضاف الجندي: إن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على إعداد الدبلوماسيين السوريين وتمكينهم من أداء مهامهم بأفضل صورة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تمثل حلقة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع مؤسسات أكاديمية ودبلوماسية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين، بما يعزز حضور سوريا الخارجي ودور دبلوماسيتها على الساحة الدولية.

وفي إطار الزيارة أيضاً، استقبل القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، وبحضور مدير المعهد الدبلوماسي، مجموعة من الدبلوماسيين السوريين المشاركين في برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعميق فهم السياسة الخارجية الألمانية وتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وألمانيا.

وبيّن الجندي أن 19 دبلوماسياً سورياً يشاركون في هذا البرنامج، موجهاً الشكر لأكاديمية الخدمة الخارجية الألمانية على استضافتهم وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة، والعمل على بناء قدراتهم بما يسهم في تطوير أداء الدبلوماسي السوري وفق المعايير العالمية وبما ينسجم مع متطلبات النظام الدولي.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لمسار التعاون الدولي الذي بدأ منذ التحرير، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تعليمية وأكاديميات ومعاهد دبلوماسية حول العالم، معرباً عن التطلع إلى مزيد من هذه الجهود في المستقبل القريب والمتوسط، بما يخدم تطوير العمل الدبلوماسي السوري وتعزيز حضوره وفاعليته.