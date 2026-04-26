تركيا والأردن تؤكدان أهمية استقرار سوريا ووحدة أراضيها

عمّان-سانا

أكد رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوقطاي، أهمية استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيرين إلى أن ذلك ضرورة حتمية للأمن الإقليمي ومصلحة مشتركة لدول المنطقة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الجانبين شددا خلال مباحثاتهما، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، على أن الحفاظ على وحدة الدولة السورية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار، واستعرضا الأعباء والتحديات التي واجهت البلدين خلال السنوات الماضية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جددا رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، أو المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد الجانبان على أهمية دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه المباحثات في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد البرلماني التركي إلى الأردن، تهدف إلى تنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.