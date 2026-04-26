مدير المعهد الدبلوماسي السوري يلتقي مديرة أكاديمية الخدمة الخارجية الألمانية في برلين

برلين-سانا

التقى مدير المعهد الدبلوماسي السوري ياسر الجندي مديرة أكاديمية الخدمة الخارجية الألمانية أندريا بيردزينسكي في العاصمة الألمانية برلين، بحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين، محمد براء شكري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين المعهد والأكاديمية في مجالات التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات، وذلك على هامش زيارة مدير المعهد للاطلاع على سير البرنامج التدريبي المتخصص الذي يشارك فيه عدد من الدبلوماسيين السوريين، والمقام بالتعاون بين المعهد الدبلوماسي السوري وأكاديمية الخدمة الخارجية الألمانية.

يتبع…

