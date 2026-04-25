وزير الزراعة السوري يبحث في إيطاليا تعزيز التعاون العلمي والزراعي مع جامعة بيروجيا

روما-سانا

بحث وزير الزراعة السوري أمجد بدر مع رئيس جامعة بيروجيا الإيطالية البروفيسور ماكسيميليانو ماريانيلي سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما في مجالات البحث العلمي بقطاع الزراعة وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير القطاع والاستفادة من أحدث التجارب العلمية.

وأكد الجانبان أهمية بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في سوريا وإيطاليا في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة.

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن الوزير بدر والوفد السوري المرافق اطلع خلال زيارة الجامعة على المخطوطات والكتب النادرة والثمينة التي تضمها المكتبة التاريخية العريقة في الجامعة والتي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من ألف عام، في مشهد يعكس الإرث الحضاري والعلمي الذي تتمتع به الجامعة.

وتُعدّ جامعة بيروجيا الإيطالية إحدى أعرق الجامعات الأوروبية وأكثرها تميزاً في مجالات البحث العلمي والزراعي.

وكان وفد من وزارة الزراعة السورية برئاسة الوزير أمجد بدر زار أمس بلدية بيروجيا في إيطاليا، برفقة مدير معهد إيزوم للصحة الحيوانية فينتشنزو كابوتو حيث بحث الوفد مع عمدة مدينة بيروجيا فيتوريا فرديناندي تعزيز التعاون المشترك.

كما زار الوفد مقر شركة تريفالي (TreValli) المتخصصة بإنتاج الحليب ومشتقاته في إيطاليا، واطلع على آلية العمل في الشركة والمخابر المستخدمة فيها وطريقة تشغيلها.

يذكر أن الوفد السوري الذي يرأسه وزير الزراعة أمجد بدر شارك الإثنين الماضي في أعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى التي عقدت في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في العاصمة الإيطالية روما حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تعترض نظم الغذاء والزراعة في المنطقة.