مؤتمر أنطاليا يعزز حضور سوريا الدبلوماسي الإقليمي والدولي

دمشق-سانا

أكد مدير الأبحاث والدراسات في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين عبيدة غضبان أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي جاءت في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وشكلت محطة جديدة في مسار الدبلوماسية السورية الفاعلة، عكست حضور دمشق كطرف مساهم في طرح الحلول لأزمات المنطقة، ورسخت موقعها كعقدة أساسية لاستقرار الإقليم وتعزيز الأمن والطاقة والاقتصاد وسلاسل الإمداد فيه.

وأوضح غضبان في تصريح خاص لـ سانا أن المشاركة في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي جاءت في سياق حراك دبلوماسي كثيف تقدم من خلاله الجمهورية العربية السورية نفسها كحلٍ لأزمات المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الحراك ظهر في زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى دمشق، وبعد أيام قليلة من عقد مجلس التنسيق الأعلى الأردني–السوري في عمّان، حيث تم طرح العديد من الحلول لأزمات الطاقة والمواصلات والاتصالات، وهو ما جرى البناء عليه ومراكمته خلال مؤتمر أنطاليا بحضور عشرات الزعماء والدبلوماسيين، ولا سيما من دول المنطقة.

وأشار غضبان إلى أن المشاركة في مؤتمر أنطاليا تمثل أيضاً مواصلة لزخم الدبلوماسية الفاعلة التي انتهجتها دمشق منذ سقوط النظام البائد قبل عام، حيث استطاعت الانتقال من عقد التفاهمات إلى بناء الشراكات، ومن تصفير المشاكل إلى تقديم الحلول، بما يعزز حضورها كطرف فاعل وإيجابي في المنطقة والعالم.

وبيّن غضبان أن اللقاءات التي جرت على هامش المؤتمر تناولت خمسة ملفات رئيسية، في مقدمتها الوضع الاستراتيجي في المنطقة، وكيف يمكن أن تسهم سوريا في حل هذه الأزمة من خلال عقد التفاهمات وإقامة المشاريع الكبرى، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا عبر بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومتابعة مسار الانتقال السياسي بمختلف مراحله ومستوياته وتطوراته، ولا سيما الاستعداد لعقد أول جلسة لمجلس الشعب قريباً، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين، والاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها دبلوماسياً وقانونياً وسياسياً، فضلاً عن الجانب الاقتصادي والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

وحول مستوى الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه سوريا، أكد غضبان أن هذا الانفتاح ما زال قائماً وحاضراً، وهو ما برز من خلال اهتمام المشاركين من سياسيين وصحفيين وباحثين بالوفد السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع حيثما تحرك، إضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير الذي انتظر كلمة الرئيس في الجلسة الافتتاحية، وكذلك اللقاءات التي عقدها مع عدد من أبرز الزعماء الإقليميين المشاركين، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الباكستاني، وأمير دولة قطر، إلى جانب لقاءات أخرى مهمة.

وأوضح غضبان أن الزيارة شكلت تأكيداً جديداً على فاعلية الدبلوماسية السورية، وإيصالاً للرؤية السورية تجاه أزمات ومشكلات المنطقة، إضافة إلى أنها مثّلت متابعة لتفاهمات واتفاقات سابقة مع عدد من الأطراف، تمهيداً لزيارات ثنائية أوسع وأكثر عمقاً، ولا سيما في إطار الجولة الخليجية الجارية حالياً.

وفيما يتعلق بفرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، أشار غضبان إلى أن سوريا تملك المقومات البنيوية اللازمة للاستثمارات الكبرى، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، إلى جانب توفر الإرادة السياسية على مستوى القيادة والشعب لبناء دولة فاعلة وإيجابية ومستقرة تسهم في رخاء المنطقة وأمنها واستقرارها.

وأكد غضبان أن هذه الزيارة تبرز المسار الدبلوماسي الفاعل الذي انتهجته سوريا وصحة المسار السياسي وأهميته ليس فقط لسوريا والسوريين، وإنما أيضاً لدول المنطقة، لافتاً إلى أن سوريا أصبحت عقدة أساسية لاستقرار المنطقة، وبات أمنها واستقرارها هدفاً استراتيجياً مرتبطاً بالأمن القومي للعديد من الأطراف الفاعلة إقليمياً، بما يتجاوز المعنى العسكري إلى أمن الطاقة والغذاء والاقتصاد وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل هذه الزيارة إحدى بدايات المرحلة الجديدة الفاعلة لسوريا إقليمياً ودولياً.

وحول مسار التحركات الدبلوماسية السورية في المرحلة المقبلة، أوضح غضبان أنها ستعتمد على مسارين أساسيين، يتمثل الأول في مواصلة وتعزيز وترسيخ التفاهمات القائمة وتحويلها إلى شراكات عملية، وبدء تنفيذ الاتفاقات ومعالجة التحديات المرتبطة بها، فيما يقوم المسار الثاني على فتح خطوط وعلاقات جديدة في مناطق مختلفة من العالم، بدءاً من أوروبا، مروراً بأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وصولاً إلى شرق وجنوب شرق آسيا.

وشارك الرئيس الشرع في الـ17 من نيسان الجاري في أعمال النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ومسؤولين من أكثر من 150 دولة، حيث ناقش المنتدى أبرز القضايا الإقليمية والدولية في ظل التحديات والتحولات التي تشهدها المنطقة.

وفي سياق تحركاته الدبلوماسية، التقى الرئيس الشرع أمس في مدينة جدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ضمن جولة خليجية يجريها حالياً، وبحث اليوم مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أن يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليبحث مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.