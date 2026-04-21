كالاس: الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لسوريا ويبحث استئناف الشراكة معها

لوكسمبورغ-سانا

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد جددوا خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمهم للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: إن الاتحاد سيواصل دعمه لسوريا، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت استئنافاً كاملاً لاتفاقية الشراكة مع سوريا، والتي تعود لعام 1978، وإنه سيتم الشهر المقبل مناقشة المزيد من الدعم لها.

ولفتت كالاس إلى أن سوريا لا تزال بمنأى عن الحرب الإقليمية، إلا أن المخاطر التي تهدد استقرارها لا تزال موجودة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في بيان أمس، أنها أرسلت إلى المجلس الأوروبي مقترحاً لاستئناف العمل بالاتفاقية المبرمة مع سوريا في عام 1978، والتي تم تعليقها عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.

وتشكل الاتفاقية، وفق بيان المفوضية، إطاراً للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا منذ عام 1978، حيث دعمت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وعززت العلاقات التجارية بين الطرفين، إضافة إلى أن الاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية على واردات معظم المنتجات الصناعية السورية إلى الاتحاد الأوروبي، وتمنع فرض قيود كمية على كلا الجانبين.