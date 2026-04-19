شبان سوريون في هولندا ينخرطون في مجال الإدارة المحلية تمهيداً لنقل خبراتهم إلى وطنهم

روتردام-سانا

يتجه عدد من الشبان السوريين المقيمين في أوروبا إلى الانخراط في مجال الإدارة المحلية وتعلم آلياتها، انطلاقاً من رغبة في اكتساب خبرات يمكن توظيفها مستقبلاً في خدمة بلدهم والمساهمة في إعادة بنائه.

وفي هذا الإطار تبرز تجربة الشاب محمد أسعد اللحام (18 عاماً)، الذي وصل إلى هولندا عام 2015 مع عائلته، ليبدأ هناك حياة جديدة بعد سنوات صعبة عاشتها أسرته في سوريا في زمن النظام البائد.

البحث عن دور في خدمة سوريا

ويدرس اللحام اليوم العلوم السياسية، ويعمل في العلاقات العامة، إلى جانب اهتمامه المتزايد بالعمل السياسي المحلي، في مسار يعكس توجهاً متنامياً لدى شباب سوريين نحو فهم آليات إدارة المدن، واتخاذ القرار، والعمل ضمن مؤسسات منتخبة.

وقال اللحام في حديث لـ”سانا”: إن نشأته في هولندا دفعته إلى التفكير في الدور الذي يمكن أن يؤديه تجاه بلده، مضيفاً: “قدمت إلى هولندا وأنا طفل، وبنيت نفسي من الصفر، نحن كسوريين في المغترب علينا أن نقدّم ما نستطيع لبلدنا، رسالتي لكل السوريين هنا: ساعدوا بلدكم.”

ويستعيد اللحام بعض ذكرياته قبل مغادرة سوريا، مشيراً إلى أن عائلته أقامت في قدسيا، وأنه لا يزال يتذكر قصف النظام البائد في المناطق القريبة، لكنه يؤكد أن صورة سوريا في وجدانه لا تختصر بالألم، بل ترتبط بالعائلة والانتماء والحنين.

من تقنية المعلومات إلى العلوم السياسية

وعن التحديات التي واجهها بعد وصوله إلى هولندا، يقول: “من أصعب ما واجهته التأقلم مع بيئة جديدة ولغة مختلفة، الاندماج في بلد جديد ليس سهلاً.”

وكان اللحام بدأ دراسته في تقنية المعلومات قبل أن يقرر التحول إلى العلوم السياسية والعمل العام، قائلاً: “لم أجد نفسي في اختصاص البرمجة، وبعد تحرير سوريا اتخذت قرار الانتقال إلى المجال السياسي، وكان خياراً موفقاً.”

حضور سوري في العمل المحلي

وفي سياق اهتمامه بالحياة العامة، ترشح اللحام لعضوية مجلس بلدية روتردام، ليكون من أصغر المرشحين السوريين هناك، في خطوة تعكس رغبته في تمثيل الجالية السورية وتعزيز حضورها، كما يعمل حالياً في قسم العلاقات العامة ضمن حزب “دينك”، ويشارك في نشاطات ولقاءات تخص الجالية.

ويقول عن هذه التجربة: “شعور جميل أن أمثل السوريين في هولندا، خصوصاً بعمري الصغير، هذه مسؤولية كبيرة، الخبرات التي نكتسبها هنا يمكن أن تتحول لاحقاً إلى قيمة عملية لبلدنا.”

من أفريقيا إلى سوريا

وبالتوازي مع نشاطه السياسي، ينخرط اللحام في مبادرات إنسانية ومجتمعية لدعم السوريين، وقد ازداد اهتمامه بهذا الجانب بعد مشاركته في تجارب تطوعية خارج أوروبا، ويقول: “ذهبت العام الماضي إلى أفريقيا للمساعدة، ومن هناك بدأت أفكر بأن بلدنا أولى بهذه المبادرات”.

ويضيف: إن التحرير فتح أمام السوريين في الخارج مجالاً أوسع للتفكير في دورهم، مشيراً إلى مبادرات لدعم المتضررين من الفيضانات ومساعدة العائلات المحتاجة.

طموح بالمشاركة في إعادة البناء

كما تحدث اللحام عن زيارته الأخيرة إلى سوريا بعد سنوات من الغياب، مؤكداً أن العودة عززت شعوره بالانتماء ورغبته في نقل خبراته إلى الداخل، قائلاً: “أريد أن أكون صلة وصل بين البلدين”.

ويأمل اللحام أن يتمكن مستقبلاً من العودة إلى سوريا والمساهمة في بنائها، معتبراً أن دور السوريين في الخارج مهم، لكنه يصبح أكثر تأثيراً حين يقترن بخبرة عملية تُوظف لخدمة البلد.

ويختم بالقول: “نفكر دائماً في العودة والمساهمة في إعادة البناء، مستقبل سوريا جميل، وسنظل نعمل من أجلها حتى تتعافى”.