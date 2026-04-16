الرئيس الشرع يصل تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أنقرة-سانا

وصل الرئيس أحمد الشرع اليوم الخميس، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي “ADF2026″، بدورته الخامسة.

وكان الرئيس الشرع شارك في المنتدى بدورته الرابعة في الـ 11 من نيسان 2025، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركية هاكان فيدان، وأجرى لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين المشاركين في المنتدى.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المنتدى يوم غد الجمعة برعاية الرئيس أردوغان، وبتنظيم من وزارة الخارجية تحت شعار: “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل”.

ويستمر المنتدى ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو 5 آلاف ضيف من أكثر من 150 دولة، بينهم ما يزيد على 20 رئيس دولة وحكومة، ونحو 15 نائب رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 50 وزيراً بينهم أكثر من 40 وزيراً للخارجية.

كما تضم قائمة الحضور أكثر من 460 شخصية رفيعة المستوى، من بينهم 75 ممثلاً لمنظمات دولية، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين والطلاب.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 40 فعالية وجلسة ضمن المنتدى، بما في ذلك جلسات مخصصة للقادة، سيتم خلالها بحث العديد من القضايا وتشمل تصاعد حالات عدم اليقين في النظام العالمي، وعمليات التحول، إلى جانب التطورات الإقليمية، مع التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية التي تشكل أبرز محاور النقاشات.

يذكر أن مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي بدأ عام 2021، وعقدت النسخة الرابعة العام الماضي تحت شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم”.