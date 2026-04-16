مشاركة سوريا في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول تؤكد عودة الدبلوماسية البرلمانية

إسطنبول-سانا

أجرى الوفد البرلماني السوري خلال اليوم الأول من مشاركته في أعمال الدورة الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول أمس الأربعاء، سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة، عكست حضوراً سورياً فاعلاً على الساحة البرلمانية الدولية.

ويرأس الوفد السوري محمد سعدي سكريّة، الفائز في انتخابات مجلس الشعب، ويضم كلاً من الفائز في الانتخابات ياسر الشحادة، وعضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عماد برق.

وبيّن مجلس الشعب عبر قناته على التلغرام، أن الوفد البرلماني السوري شارك في اجتماع مجموعة التنسيق للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد على هامش أعمال الدورة، في خطوة تعكس عودة الحضور السوري الفاعل إلى المنصات التشريعية الدولية، وتعافي الدبلوماسية البرلمانية السورية واستعادتها لدورها الريادي.

ولفت المجلس إلى أن الوفد السوري عقد سلسلة من المباحثات المكثفة مع كبار الشخصيّات البرلمانيّة العربية، شملت كلاً من رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بوغالي، ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي الدكتور أحمد بن علوي باعبود، وبحث خلالها سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى حيال القضايا الراهنة، بما يضمن صياغة توجهات إقليمية ودولية تخدم المصالح المشتركة.

قضايا إقليميّة ودوليّة

وأشار المجلس إلى أن الوفد السوري شارك في مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، مجدداً التزام سوريا الثابت بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى مشاركته في مجموعة التنسيق البرلمانية الآسيوية والإسلامية، بما يعزز حضور سوريا في دوائر التأثير الإقليمي.

ولفت المجلس إلى أن الوفد بحث مع بعثة مجلس الشورى القطري واللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي، تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف، موضحاً أن أعمال اليوم الأول انتهت بحضور حفل افتتاح المؤتمر الدولي في بداية اجتماع الجمعية الثاني والخمسين بعد المئة.

انفتاح دبلوماسيّ برلمانيّ

وبيّن المجلس أن المشاركة السورية تجاوزت بروتوكولات الحضور الرمزي، لتنتقل إلى مرحلة التأثير المباشر داخل مجموعات التنسيق الإقليمية، حيث نجح الوفد في إعادة تفعيل قنوات التواصل البرلماني متعدد الأطراف، وتثبيت حضور سوريا ضمن كتل تنسيقية وازنة، مؤكداً دور الدبلوماسية البرلمانية كظهير استراتيجي وأداة موازية للدبلوماسية الرسمية في كسر العزلة وتعزيز الانفتاح.

وأوضح المجلس أن وزارة الخارجيّة والمغتربين لعبت دوراً محورياً في تذليل كل العقبات اللوجستية والسياسية، مؤمّنةً الدعم اللازم لتمكين الوفد من ممارسة مهامه في المحفل الدولي، ما يعكس تضافر الجهود الوطنية لترسيخ الانفتاح الدبلوماسي السوري الجديد.

وانطلقت أمس الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية أعمال الدورة الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، تحت شعار: “غرس الأمل، وإرساء السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة”، في أول مشاركة لسوريا بعد انقطاع دام سنوات.