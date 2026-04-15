برنية يبحث بواشنطن مع وزارة الخزانة الأمريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سوريا

IMG 20260415 205752 378 برنية يبحث بواشنطن مع وزارة الخزانة الأمريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، سبل توفير الدعم الفني وبناء القدرات للمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها سوريا، ولا سيما في مجالات المالية العامة، وإعداد الموازنة، وإدارة الدين العام، وتحسين الإدارة الضريبية.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هذا الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، تناول أهمية تعزيز النزاهة في النظام المالي والمصرفي، وترسيخ التعاون الفني والشراكة بين وزارة المالية في سوريا ووزارة الخزانة الأمريكية.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية شارك في وقت سابق اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربع والعشرين الدولية (G24)، التي تعنى بقضايا الدول النامية ودورها في النظام المالي العالمي.

IMG 20260415 205752 001 برنية يبحث بواشنطن مع وزارة الخزانة الأمريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سوريا
IMG 20260415 205752 090 برنية يبحث بواشنطن مع وزارة الخزانة الأمريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سوريا
