في جلسة حوارية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن.. سوريا تعرض التطورات والإصلاحات الاقتصادية

واشنطن-سانا

شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في جلسة حوارية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، حول أحدث التوجهات والتطورات الاقتصادية والمالية في سوريا لعام 2026، ومسار الإصلاحات المؤسسية الجارية، وذلك بناء على دعوة من مجلس الأعمال الأمريكي السوري.

وشهدت الجلسة التي نظمها معهد الشرق الأوسط في واشنطن ومجلس الأعمال السوري الأمريكي، حواراً مع نخبة من رجال أعمال البلدين، جرى خلاله تسليط الضوء على الخطوات العملية الرامية إلى ترسيخ بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقراراً، من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي منشور له على صفحته عبر فيسبوك اليوم الثلاثاء، قال برنية: إنه استعرض خلال الجلسة الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية المالية، ودعم أسس النمو المستدام، وإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي، والمؤشرات الأولية على تحسن الأداء المالي، والعمل المستمر لتحديث القطاع المصرفي، وخفض معدلات الفقر عبر برامج عملية قابلة للقياس.

وبين وزير المالية أن النقاش ركز على تطور النظم المالية في سوريا، بدءاً من التقدم المحرز في إعادة الربط بالنظام المالي العالمي، وصولاً إلى الهدف الأوسع المتمثل في تفعيل تدفقات مالية أكثر شمولاً، لدعم التجارة والتحويلات وتعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.

وأكد الوزير برنية أن هذه اللقاءات والحوارات المفتوحة تعكس التزاماً جاداً بدفع مسار التعافي الاقتصادي قدماً، وتعميق الفهم المشترك، وتعزيز جسور الثقة، وفتح آفاق أوسع للتعاون، بما يدعم جهود التنمية في المرحلة المقبلة.