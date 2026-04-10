سوريا والهيئة العربية للطاقة الذرية تبحثان توسيع الشراكة العلمية

تونس-سانا

بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، مع المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي، سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك خلال زيارة عمل إلى مقر الهيئة في العاصمة التونسية تونس.

وذكرت هيئة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الجانبين تناول أبرز أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية وبرامجها العلمية والتقنية، مع التركيز على تطوير آليات التعاون وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج العربية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد العكلة أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للطاقة الذرية في دعم القدرات العلمية والتقنية للدول العربية، مشيداً ببرامجها في تأهيل الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات ودعم البحث العلمي، بما يعزز التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي.

كما أعرب عن تطلع سوريا إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم أولويات التنمية، ويواكب التحديات الإقليمية.

من جانبه، رحّب حامدي بعودة سوريا إلى العمل العربي المشترك، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية من شأنها دعم مسيرة التعاون والتكامل بين الدول العربية، ولا سيما في المجالات العلمية والتقنية.

وأشاد بالكفاءات والخبرات التي تمتلكها هيئة الطاقة الذرية السورية، ودورها في دعم برامج الهيئة العربية للطاقة الذرية، وخاصة في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية.

تُعد الهيئة العربية للطاقة الذرية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تنسيق الجهود العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز البحث العلمي والتطوير التقني، إضافة إلى دعم بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.