وفد من المجتمع المحلي يزور السفارة الإماراتية بدمشق تقديراً لمواقف الإمارات الداعمة لسوريا

دمشق-سانا

زار وفد يضم ممثلين عن المجتمع المحلي في سوريا، اليوم الثلاثاء، السفارة الإماراتية بدمشق، والتقى السفير حمد راشد بن علوان الحبسي، حيث أعرب عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة لسوريا، قيادةً وشعباً، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مختلف الظروف.

وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة، أن الزيارة تأتي أيضاً تعبيراً عن الشجب والاستنكار الشديدين لما جرى مؤخراً من أحداث، مشددين على أن تلك التصرفات لا تعبّر عن قيم الشعب السوري، ولا عن طبيعته الأصيلة، ومؤكدين تمسكهم بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

تأكيد على متانة العلاقات الأخوية

وقال نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل أحد أعضاء الوفد في تصريح لـ سانا: “نحمل رسالة جامعة تعبر عن منظمات المجتمع المحلي والنقابات المهنية وأبناء الشعب السوري كافة، تتضمن الشجب والاستنكار الشديدين لما حدث، مؤكدين أن تلك التصرفات لا تمتّ بصلة إلى شيم الشعب السوري ولا تعبر عن طبيعته”.

وأضاف الطويل: “إن هذا الموقف الذي يجمع المستويات الرسمية والشعبية والنقابية، يؤكد مجدداً متانة روابط الأخوة والصداقة بين الشعبين السوري والإماراتي، ويجدد التأكيد على الوقوف الدائم إلى جانب دولة الإمارات، ورفض كل ما من شأنه المساس بهذه العلاقة التاريخية”.

الأحداث لا تمثل مشاعر السوريين

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة: “إن زيارتنا إلى مقر السفارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهي علاقات تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، لتجسد ثقافة مشتركة وتاريخاً جامعاً وروابط راسخة وعملاً مشتركا”.

وأضاف نجمة: “نجدد تضامننا الكامل مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء ما جرى قبل عدة أيام، وهي أحداث لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن حقيقة مشاعر الشعب السوري، ولا تنسجم مع التوجهات الرسمية”، مؤكداً الحرص على استدامة هذه العلاقات وتعزيزها في إطار الانتماء العربي المشترك.

العلاقات راسخة والمستقبل مشترك

بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية ونقيب الاقتصاديين في حلب عبد الرحمن ددم، أن ما جرى يشكل محنة عابرة، مشيراً إلى أن العلاقات السورية الإماراتية تقوم على إرث راسخ من التعاون العربي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقائم على قيم التضامن والتكافل والتراحم.

وأشار ددم إلى أن سوريا ودولة الإمارات تمضيان يداً بيد نحو مستقبل مشرق، مؤكداً أن أي إساءة لا تمثل الشعب السوري ولا مواقفه، وأن العمل سيستمر لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من الازدهار والاستقرار.

وكان وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يضم مديري مكتب الشؤون الخارجية الدكتور يوسف الهجر، وإدارة الشؤون العربية الدكتور محمد طه الأحمد، زار أمس الإثنين سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، والتقى السفير الإماراتي.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان سابق رفضها القاطع لأي اعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية، مشددة على أنها محمية بموجب القانون الدولي وتمثل رمزاً للعلاقات بين الدول.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على شخصين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق الأصول.