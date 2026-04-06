رئيس اتحاد عمال سوريا يجتمع بمسؤولين عرب على هامش أعمال مجلس إدارة العمل العربية

القاهرة-سانا

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا فواز الأحمد، على هامش أعمال الدورة الـ 104 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي اختتمت أعمالها في القاهرة اليوم الأحد، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين العرب.

وشملت اللقاءات، وزير العمل المصري حسن رداد، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، ورئيس اللجان العمالية في المملكة العربية السعودية ناصر الجريد، ورئيس اتحاد عمال السودان سر الختم الأمين.

ومن أبرز ما تم التطرق إليه خلال اللقاءات ضرورة تعزيز التعاون العربي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتكثيف العمل المشترك وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، كأداة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرقت كذلك إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين سوريا والدول العربية في قضايا العمل والعمال، بما يضمن الدفاع عن المصالح المشتركة، في ظل التحولات المتسارعة في أنماط التشغيل والإنتاج، وصياغة مستقبل أكثر استقراراً لأسواق العمل العربية، يحفظ حقوق العمال ومصالحهم.

وكان جدول أعمال الدورة قد تناول ملفات رئيسية، أبرزها تقرير عن أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، إضافة إلى مناقشة الموقف المالي للمنظمة وخطة وموازنة العامين 2027-2028، ونتائج أعمال لجان الخبراء القانونيين، وشؤون عمل المرأة العربية، والحريات النقابية، إلى جانب تقرير حول مرئيات المنظمة في تنفيذ الرؤية العربية 2045.

وشاركت سوريا في أعمال الدورة الـ 104 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي انطلقت أمس السبت، بوفد ترأسه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، وأطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وترأس أعمال الدورة وزير العمل المصري حسن رداد، بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي عقدت بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز علي المطيري.