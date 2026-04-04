سوريا تشارك في الدورة الـ 104 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

القاهرة-سانا

شاركت سوريا في أعمال الدورة الـ 104 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تعقد في القاهرة، بوفد ترأسه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، وأطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وتناقش الدورة التي انطلقت أعمالها اليوم السبت، مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين 2027/2028، بما يتيح تحديد أولويات العمل، وتوجيه الموارد نحو البرامج الأكثر تأثيراً في دعم أطراف الإنتاج في الدول العربية، وتقارير اللجان النظامية المعنية بالخبراء القانونيين والحريات النقابية.

وأكد الأحمد، في كلمة له أمام الدورة، أن المنطقة تمر بظروف اقتصادية بالغة التعقيد نتيجة تداخل الأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية فيها، الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على معدلات النمو وسلاسل التوريد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الأحمد، أن هذه الأزمات انعكست بشكل مباشر على العمالة العربية، ما أدى إلى فقدان واسع لفرص العمل، وتراجع مستويات الدخل في عدد من الدول، لافتاً إلى تضامن سوريا مع عمال دول الخليج ولبنان والعراق وفلسطين لمواجهة هذه الظروف.

وشدد الأحمد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والعمل على صياغة استراتيجيات اقتصادية واجتماعية قادرة على حماية حقوق العمال، وتعزيز صمودهم في مواجهة الأزمات المتلاحقة، بما يسهم في استقرار أسواق العمل العربية وتنميتها.

ويترأس أعمال الدورة الحالية لمنظمة العمل العربية، وزير العمل المصري حسن رداد، بصفته رئيس مجلس إدارة المنظمة والتي تعقد بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز علي المطيري.