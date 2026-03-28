وزير الإعلام يشارك بفعاليات اليوم الثاني من أعمال القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في إسطنبول

إسطنبول-سانا

شارك وزير الإعلام حمزة المصطفى في فعاليات اليوم الثاني من أعمال القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في إسطنبول، والتي تُعقد تحت شعار: “الاضطراب في النظام الدولي: الأزمات، السرديات، والبحث عن نظام”.

وافتتح فعاليات اليوم الثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث ناقشت الجلسة الافتتاحية أبرز التحديات الإقليمية والدولية.

ويشارك في القمة التي تنظمها رئاسة دائرة الاتصال في الجمهورية التركية، أكثر من 150 شخصية رفيعة المستوى من نحو 37 دولة و5 منظمات دولية، لمناقشة أبرز التحديات العالمية في مجالات الإعلام والسياسة الدولية.