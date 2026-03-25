مباحثات سورية مجريّة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين

‏دمشق-سانا

‏بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، مع القائم بأعمال سفارة المجر لدى دمشق اشتفان جيولا شوش، آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين تناولا سبل تبسيط إجراءات عبور البضائع والمسافرين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل عبر المنافذ في كلا البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة، أهمية تبادل الخبرات وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي، بما يعزز الشراكة ويخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المرحلة المقبلة.

و‏يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، وتطوير آليات العمل في المنافذ الحدودية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمسافرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

