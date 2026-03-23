سوريا تهنئ باكستان بعيدها الوطني وتؤكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون معها

دمشق-سانا

تقدمت سوريا بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب باكستان، بمناسبة اليوم الوطني.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الإثنين، حرص سوريا على تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز أواصر الصداقة والتضامن بين الشعبين الصديقين.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها لجمهورية باكستان الإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار، ولشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار.

ويُصادف اليوم الوطني لباكستان في الثالث والعشرين من آذار من كل عام، إحياءً لذكرى اعتماد «قرار لاهور» عام 1940، والذي مهّد لقيام الدولة المستقلة عام 1947، ويُعدّ هذا اليوم مناسبة وطنية بارزة تحتفل خلالها البلاد بعروض عسكرية ورفع الأعلام، إلى جانب إبراز التراث الثقافي، بما يعكس روح الوحدة والانتماء الوطني لدى الشعب الباكستاني.

