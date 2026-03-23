“فرحة عيد الفطر” … فعالية للجالية السورية في ألمانيا

برلين-سانا

أقام المركز الثقافي الإسلامي في مدينة فيتن الألمانية أمس الأحد، فعالية بعنوان “فرحة عيد الفطر” للجالية السورية في ألمانيا، بهدف إحياء الأجواء الجماعية لعيد الفطر وتعزيز الروابط بين أبناء الجالية.

وشهدت الفعالية حضور أكثر من 200 زائر قدموا من مختلف المدن الألمانية، وتنوعت الأنشطة فيها بين الترفيهية والدينية والتوعوية، في إطار يعكس الثقافة السورية بمختلف جوانبها، إضافة إلى فقرات الألعاب التي تعتمد على المهارة، وفقرة المهرج، إلى جانب توزيع الألعاب على الأطفال، وتقديم المأكولات التي تعكس المطبخ السوري.

ومن أبرز الفقرات، نشاط “أرض المعرفة – تعلم والعب”، الذي يقوم على مبدأ التعليم بالترفيه، بإشراف رابطة المعلمين السوريين في ألمانيا، ويستهدف الأطفال لتنمية مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم باللغة والثقافة العربية.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير المركز الثقافي الإسلامي في فيتن، ميسر عبود، أن الهدف من تنظيم الفعالية هو إحياء العادات والتقاليد السورية، ونشر أجواء الألفة والمحبة بين أبناء الجالية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تعزيز الروابط المجتمعية.

بدوره، بيّن مدير رابطة المعلمين السوريين، أمير البارودي، أن الرابطة عملت على تجهيز قسم “أرض المعرفة” ضمن الفعالية، بهدف تعزيز الثقافة العربية لدى الأطفال السوريين، ولا سيما الذين ولدوا في بلاد الاغتراب.

ومن بين الحضور، أشارت الدكتورة هبة قباوي إلى أنها حضرت برفقة عائلتها لمشاركة أجواء العيد، مؤكدة دور هذه الفعاليات في ترسيخ العادات والتقاليد السورية لدى الأطفال الذين نشؤوا في الخارج.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات الألمانية والسورية، وتم في ختامها تكريم عدد من المعلمين السوريين، إضافة إلى طلاب كان لهم نشاط مميز خلال شهر رمضان المبارك، تقديراً لجهودهم ودورهم في خدمة المجتمع.