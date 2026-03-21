منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا

الرياض-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا.

وعبرت الأمانة العامة في بيان عن استنكارها الشديد لتمادي قوات الاحتلال في انتهاكاتها لسيادة سوريا وأراضيها ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات.

وجدد البيان التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لتنفيذ القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق عام 1974 ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها، ما أثار موجة تنديد عربية وإسلامية واسعة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك