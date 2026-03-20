سوريا تدين الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها وتدعو لتحرك دولي لوقفه

دمشق-سانا

أدانت سوريا بأشد العبارات اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في الجنوب، داعيةً المجتمع الدولي إلى وضع حد لسياسات العدوان والتهديد المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد سوريا وضد المنطقة بأسرها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا اليوم، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافر على سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأضافت: إنّ هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتداداً واضحاً لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن سوريا تحمّل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، وتدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لسياسات العدوان والتهديد المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد سوريا وضد المنطقة بأسرها.

ويأتي اعتداء إسرائيل في سياق خروقاتها المتواصلة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومحاولاتها خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار في سوريا.