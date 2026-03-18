حاكم مصرف سوريا المركزي يلتقي أبناء الجالية السورية في العاصمة النمساوية

فيينا-سانا

التقى حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، ومسؤول إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة، أبناء الجالية السورية في العاصمة النمساوية فيينا.

وخلال اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء طرح أبناء الجالية عدداً من التساؤلات والمداخلات، تركزت حول سبل المساهمة في إعادة إعمار سوريا، وآليات دعم الاقتصاد الوطني من الخارج، إضافة إلى التحديات التي يواجهها السوريون في النمسا، سواء على الصعيد القانوني أو المعيشي.

كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الخدمية، والإجرائية التي تهم أبناء الجالية، مع التأكيد على متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل شؤون السوريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

وأكد الوفد الرسمي خلال اللقاء اهتمام الدولة برعاية شؤون السوريين المغتربين، والعمل على تقوية الروابط التي تجمعهم بوطنهم الأم، مشدداً على أن الجاليات السورية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود التعافي الوطني، ونقل صورة إيجابية عن سوريا في المحافل الدولية.

وأشار إلى أهمية إشراك الكفاءات السورية في الخارج ضمن خطط إعادة الإعمار، والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، بما يسهم في تحفيز دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاء اللقاء بدعوة من مركز اتحاد أطباء العرب في النمسا، وذلك على هامش مشاركة الوفد السوري في قمة مكافحة الاحتيال لعام 2026، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.

