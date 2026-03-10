الرئيسان الشرع وعلييف يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري الأخير، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية العمل على خفض التوتر، ووقف التصعيد، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من الاضطرابات التي قد تنعكس سلباً على أمن واستقرار دولها، مشددين على ضرورة تغليب الحوار، والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.

كما أكدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واتفق الرئيسان على استمرار التواصل والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم الاستقرار الإقليمي.