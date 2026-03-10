بريطانيا تحاكم ضابطاً في مخابرات النظام البائد بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

لندن-سانا

بدأت في بريطانيا اليوم الثلاثاء، محاكمة ضابط في المخابرات الجوية في زمن النظام البائد بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية، في خطوة قضائية تُعد الأولى من نوعها على الأراضي البريطانية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن المتهم (58 عاماً)، المقيم حالياً في بريطانيا، سيمثل أمام محكمة ويستمنستر الجزائية في وقت لاحق من اليوم، لمواجهة اتهامات تتعلق بالفترة التي عمل فيها ضمن فرع المخابرات الجوية بدمشق.

ولم تكشف شرطة “سكوتلاند يارد” عن هوية المتهم بشكل صريح، بناءً على طلب فريق دفاعه تقييد النشر في القضية حفاظاً على سير الإجراءات القانونية.

وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى الضابط السابق تهمتي قتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى ثلاث تهم بالتعذيب، وتهمة أخرى تتعلق بسلوك مرتبط بالقتل العمد في إطار جريمة ضد الإنسانية.

وتشير تقارير إلى أن المتهم قاد مجموعة مُكلَّفة بقمع المظاهرات في حي جوبر بدمشق خلال الثورة السورية.

وتُعد هذه القضية سابقة قضائية، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها النيابة العامة البريطانية تهم قتل بوصفها “جرائم ضد الإنسانية” بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001.

وجاءت المحاكمة عقب تحقيق مطول أجرته وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة مكافحة الإرهاب، ما يجعلها أول محاكمة من هذا النوع تُجرى في المملكة المتحدة.

وفي تعليق على القضية، صرّحت هيلين فلاناغان، قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، قائلة: “إن التهم خطيرة للغاية، وتظهر أننا ندعم بشكل كامل سياسة المملكة المتحدة القائمة على أن لا ملاذ آمن لمجرمي الحرب”.

وأضافت: “عندما تُعرض علينا تقارير بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن اختصاصنا، فإننا كما أظهرنا هنا، لن نتردد في التحقيق فيها بدقة وحزم”.

وكانت شرطة لندن بدأت التحقيق في تشرين الثاني 2020، بعد تلقي شرطة مكافحة الإرهاب بلاغاً يتضمن اتهامات ضد الضابط المذكور بشأن فترة خدمته العسكرية في زمن النظام البائد.

وتم القبض على المتهم في كانون الأول 2021، بعد أن قام ضباط من وحدة جرائم الحرب بتفتيش عنوان إقامته في منطقة باكينغهام شير، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة التي تبدأ وقائعها اليوم.