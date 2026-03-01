الرئيس الشرع يؤكد لأمير دولة الكويت تضامن سوريا ورفضها لانتهاك سيادة الدول العربية

دمشق-سانا

أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها.

وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع دولة الكويت الشقيقة، مشدداً على موقف سوريا الرافض لأي انتهاك لسيادة الدول العربية، أو محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.

وأوضح أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك في هذه المرحلة، وضرورة الحوار والدبلوماسية كخيار استراتيجي للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

من جانبه، عبّر سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تقديره البالغ لموقف سوريا إلى جانب أمن وسيادة دولة الكويت والدول العربية كافة، مشيداً بالروابط الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكان الرئيس الشرع أجرى اليوم وأمس سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول العربية، شدد فيها على موقف سوريا الثابت برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها تحت أي ذريعة.

وجاءت الاتصالات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.