السوريون في إسطنبول يستحضرون ملامح رمضان كما عرفوها في وطنهم

إسطنبول-سانا

يُعد شهر رمضان مناسبة للعائلات السورية المقيمة في مدينة إسطنبول لإحياء العادات والطقوس التي نشأت عليها، إذ تتحوّل الأحياء التي يقطنونها قبيل أذان المغرب إلى مشهد يستحضر ملامح الشهر الفضيل كما عرفوه في قراهم ومدنهم.

وتتصاعد من المنازل روائح الأطباق التقليدية من الكبة والمحاشي والمناسف إلى المعروك والبقلاوة، فتغدو الموائد خريطةً مصغرة لسوريا، تتداخل فيها الذاكرة مع الحاضر في محاولة للحفاظ على الطقوس والعادات التي لم تُبددها الغربة.

وفي أحياء مثل الفاتح وباشاك شهير وأسنيورت، تنتشر المتاجر التي تبيع منتجات سورية، من الفريكة والكشكة والملوخية إلى دبس الرمان والبهارات الشامية، ما يسهّل على العائلات إعداد أطباقها.

وقالت آلاء الرفاعي، المقيمة في إسطنبول منذ 10 سنوات، لـ”سانا”: “لا أشعر أن شهر رمضان قد أقبل من دون بعض الأصناف التي اعتدنا على وجودها منذ الصغر على المائدة، مثل الفتوش والشوربة والششبرك، وأحرص على توافرها دائماً، حتى لو اضطررت لتقليل الكميات، المهم ألا تغيب عن الموائد”.

ولفتت الرفاعي إلى أن عادة “السكبة”، المتمثلة في تبادل أطباق الطعام مع الأقارب والجيران، مألوفة في سوريا خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها تحاول الحفاظ على هذه العادة في إسطنبول، لما تحمله من معانٍ اجتماعية تعزز روح الألفة والتكافل بين العائلات.

“الجمعة” روح الشهر الفضيل

بدوره، أوضح يحيى الحاج، وهو أب لأربعة أطفال، أن رمضان يعتبر فرصة ليتعرف أولاده الذين ولدوا في إسطنبول على الطقوس والعادات الرمضانية في مدينته حماة، مبيناً أنه يحرص على دعوة أقاربه وأصدقائه للإفطار، لأن “الجمعة” على المائدة برأيه تعد جزءاً من روح الشهر الفضيل وتزيد من تلاحم الأسر في الغربة.

وأشار الحاج إلى أن أمسيات رمضان لا تكتمل من دون الذهاب إلى المسجد بصحبة الأولاد والأصدقاء لأداء صلاتي العشاء والتراويح، ثم تناول الحلويات الشعبية، ولا سيما لسان الطير وحلاوة الجبن والقطايف.

رمضان وارتفاع الأسعار

وأرغم ارتفاع أسعار اللحوم والخضار والمواد الأساسية كثيراً من العائلات السورية على إعادة ترتيب أولوياتها خلال شهر رمضان، وتقليل تنوع الأطباق المقدمة على موائد الإفطار.

وأوضح أدهم السعيد، الذي يعمل في بيع الملابس الجاهزة، أن الأُسر تحاول التكيّف مع هذه الارتفاعات عبر الموازنة بين الحفاظ على الطقوس الرمضانية وإمكاناتها المادية، مشيراً إلى أن العديد من السوريين في إسطنبول ما زالوا يحرصون على إعداد الأطباق التقليدية، وإن كانت بكميات أقل.

من جهته، ذكر وليد الخطيب، صاحب متجر سوري في منطقة “باشاك شهير”، أن ارتفاع الأسعار يُجبر الكثير من السوريين على التخلي عن بعض الأصناف أو استبدالها بأنواع أرخص، كي لا يفتقدوها على موائدهم.

عودة السوريين وتأثيرها على طقوس رمضان

عودة بعض العائلات بعد التحرير أثّرت على طبيعة الطقوس الرمضانية لدى السوريين في إسطنبول، سواء على مستوى الموائد العائلية أو حركة بيع المنتجات المرتبطة بالعادات الرمضانية.

وأوضح الخطيب أنه مع مغادرة عدد من السوريين، تراجع الإقبال على المنتجات مقارنة بالسنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وخصوصاً بعد أن قرر بعض أصحاب المحال إغلاقها والعودة إلى مدنهم.

من جهتها، قالت كندة الحواصلي، الباحثة في مركز دراسات سوري: إن الطقوس والعادات الرمضانية في إسطنبول تأثرت بعودة قسم من السوريين، موضحة أن للسوريين عادات وأطعمة خاصة في رمضان كانت المطاعم والمتاجر السورية تلبيها، ومع عودة جزء منهم، تقلّصت الشريحة التي تستهدفها هذه المشاريع، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بذريعة تعويض الخسائر والحفاظ على الأرباح.

وأضافت الحواصلي: إن بعض المشاريع السورية التي لا تزال موجودة في إسطنبول ولم تغلق حتى الآن رفعت أسعارها، بما لا يتناسب مع قدرة الناس على الشراء، الأمر الذي أجبر العائلات على تخفيف طقوسها الرمضانية، ولجوء بعضهم إلى صناعة الأطعمة والحلويات في المنزل.

تمسك العائلات بالعادات رغم التحديات

في المقابل، يرى ياسين أبو فاضل، صحفي مقيم في إسطنبول، أن عودة جزء من السوريين دفع من بقي من العائلات إلى مزيد من التمسك بالعادات الرمضانية، بوصفها وسيلة للحفاظ على الروابط الاجتماعية والهوية الثقافية، فهي تعزز لدى العائلات شعورهم بالانتماء والاستقرار في الغربة.

ورغم العودة والضغوط الاقتصادية، يرى السوريون أن رمضان في إسطنبول يحمل جانباً إيجابياً من أجواء المساجد والأنشطة الدينية، ويظل مساحة لاستعادة الذكريات وترسيخ الهوية والثقافة السورية في قلوب الأبناء، وجسرًا يصل الغربة بالوطن، ولو عبر مائدة إفطار تجمع العائلة كل مساء.