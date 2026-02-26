وزير الإعلام يبحث في أنقرة إرساء شراكة سورية تركية لمكافحة التضليل الإعلامي

أنقرة-سانا

بحث وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في أنقرة، اليوم الخميس إرساء شراكة استراتيجية في مكافحة التضليل والدبلوماسية العامة، ضمن مسار تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية السورية والتركية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أن العلاقات بين الشعبين السوري والتركي راسخة وتتجاوز المصالح المشتركة، مشددين على أهمية قنوات الاتصال في دعم السلام والاستقرار الإقليمي.

ويزور وزير الاعلام العاصمة التركية أنقرة، بدعوة من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، لتعزيز مسار التنسيق المشترك بين البلدين في قطاعي الإعلام والاتصال، وشارك اليوم في ندوة دولية بعنوان “دور تركيا في إحلال السلام في مناطق النزاع من منظور إعلامي”، مخصصة لبحث سياسات الإعلام في مناطق النزاع، ودوره في ترسيخ خطاب السلام.

وكان الوزير المصطفى التقى بدمشق في الـ 12 من الشهر الجاري وفداً من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برئاسة فرهات بيرينتشي نائب رئيس الدائرة، وبحضور السفير التركي نوح يلماز، وجرت مناقشة سبل تطوير التعاون لبناء منظومات متكاملة لرصد الشائعات والتصدي لحملات التضليل والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.

وفي الـ 20 من الشهر الماضي تلقى وزير الإعلام اتصالاً هاتفياً من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وشددا خلاله على أهمية تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام، ولا سيما في مواجهة حملات ممنهجة من الشائعات والمعلومات الخاطئة والتضليل الإعلامي.