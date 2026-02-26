المصطفى: العمل الإعلامي يجب أن يتعدى نقل الخبر ليكون جسراً للتفاهم وحقن الدماء

أنقرة-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أهمية الانتقال من مفهوم “صحافة الحرب” التي تركز على عدّ القتلى وعرض الدمار وتضخيم خطابات الكراهية، إلى مفهوم “صحافة السلام” التي تبحث في الجذور العميقة للأزمات، وتسلط الضوء على الحلول الممكنة والمقاربات الإيجابية، وتعطي مساحة واسعة لصوت العقل والحوار، وأن يكون العمل الإعلامي جسراً للتفاهم وحقن الدماء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الإعلام خلال مشاركته، في ندوة دولية بعنوان “دور تركيا في إحلال السلام في مناطق النزاع من منظور إعلامي”، نظمتها دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في أنقرة اليوم الخميس مخصصة لبحث سياسات الإعلام في مناطق النزاع، ودورها في ترسيخ خطاب السلام.

وأشار الوزير إلى أن سوريا عانت ولا تزال تعاني من واحدة من أقسى وأعقد المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، وكانت طوال السنوات الماضية مختبراً دموياً ليس فقط للأسلحة الفتاكة، بل لحملات التضليل الإعلامي الممنهجة والحروب النفسية، مشيداً بالأصوات الإعلامية الحرة والكاميرات التي رفضت التنازل عن شرف المهنة ومصداقيتها في وجه محاولات تشويه الحقائق.

وعرض المصطفى جهود وخطط وزارة الإعلام السورية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا بعد التحرير، لردم الفجوات التي خلفها النظام البائد وبناء السلم الأهلي بالتوازي مع عدالة انتقالية يؤدي فيها الإعلام دوراً في التعويض المعنوي للضحايا دون تحريض.

جبهة الإعلام وحروب السرديات

ولفت المصطفى إلى أن هذه الندوة تعكس إدراكاً عميقاً للمسؤولية التاريخية بأهمية الكلمة والصورة في رسم ملامح المستقبل المشترك، وفي حماية الحقيقة من محاولات التضليل وخاصة في هذه المرحلة التي يموج فيها العالم بأزمات وصراعات متلاحقة وتوترات جيوسياسية تعصف باستقرار الدول وتستنزف مقدرات الشعوب وتهدد السلم والأمن الدوليين بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن الحروب لم تعد تقتصر على الميدان العسكري والأسلحة التقليدية، بل امتدت لتشمل جبهات لا تقل ضراوة وهي “جبهة الإعلام والمعلومات وحروب السرديات”، مشيراً إلى أن الآلة الإعلامية تُستخدم في كثير من الأحيان كأداة لتبرير العنف، بينما يجب أن يتعدى العمل الإعلامي نقل الخبر ليكون جسراً للتفاهم وحقن الدماء وصون حقوق الضحايا، وصولاً إلى بناء “لغة السلام” بدلاً من تأجيج النزاعات.

الإعلام التركي شريك حقيقي في نقل معاناة السوريين

وأعرب المصطفى عن تقديره للدور الدبلوماسي والإنساني الذي أدته الجمهورية التركية، وبما وفرته من بيئة إعلامية آمنة مكّنت الصحفيين السوريين من كشف الحقائق، وإبقاء عدالة القضية السورية حية في ضمير العالم، واصفاً الإعلام التركي بالشريك الحقيقي في نقل معاناة الشعب السوري والانحياز للحق.

وقال وزير الإعلام: “إن تركيا لم تكن يوماً متفرجاً، بل بادرت بجهود دبلوماسية شجاعة، مدركةً أن الدبلوماسية السياسية لا تكتمل مفاعيلها إلا بوجود بيئة إعلامية مساندة”.

وكان زار وزير الإعلام زار العاصمة التركية أنقرة اليوم، بدعوة من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، لتعزيز مسار التنسيق المشترك بين البلدين في قطاعي الإعلام والاتصال.

وشارك في أعمال الندوة إلى جانب الوزير المصطفى معاوناه محمد طفران وعبد الله الموسى.