وزير الزراعة يتفقد المعهد العربي التقني في اللاذقية ويؤكد ضرورة الدعم العربي لإعادة تأهيله

اللاذقية-سانا

تفقد وزير الزراعة أمجد بدر، اليوم الأربعاء، برفقة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الذخيري، ومحافظ اللاذقية محمد عثمان، المعهد العربي التقني للزراعة والموارد والبيئة في ضاحية بوقا بمدينة اللاذقية.

واطلع الوفد على عرض شامل حول أنشطة المعهد وبرامجه التدريبية والظروف الحالية التي يعمل فيها، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي والغابات، وتعزيز التعليم التقني في سوريا والدول العربية.

وأوضح الوزير بدر لـ سانا، أن أهمية المعهد تتجلى في تخريجه كوادر مهنية متخصصة، اذ يُعد المعهد، التابع لجامعة الدول العربية “صرحاً علمياً وتقنياً عريقاً” تأسس عام 1959، ويستقبل طلاباً من مختلف البلدان العربية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الزيارة كشفت عن حاجة المعهد الملحة للدعم بسبب تقادم بنيته التحتية، مؤكداً أن الدول العربية والمنظمات المعنية مستعدة لتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيله وتحديث مخابره وأدواته، نظراً لدوره البالغ الأهمية في مجال عمله.

ولفت في سياق متصل، إلى أن التوجه السوري الحالي نحو تشجيع التعليم المهني والتوسع فيه، باعتباره ركيزة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة ملحة للانتقال إلى الجانب التطبيقي في مختلف المجالات.

بدوره، أكد إبراهيم الذخيري، أن المعهد يعمل تحت مظلة المنظمة، ويعد منصة حيوية لتخريج الكوادر الوسيطة في مجالات المراعي والغابات والبيئة.

وبين الذخيري، أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأداء الإداري والفني للمعهد، وإيجاد المقاربات المطلوبة لضمان استمرارية رسالته في سوريا الجديدة، بصفتها دولة المقر.

وأعرب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، عن أمله في أن تثمر الزيارة، بحضور وزير الزراعة، في تأمين كل المقومات والتطوير اللازم لهذا الصرح العلمي، مثمناً حسن الاستقبال والدعم.

ويمنح المعهد الذراع الفني التقني للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فرصة الدراسة لمدة عامين في تخصصات الغابات بشكل أساسي، إضافة إلى تخصصات الموارد والبيئة والتنوع الحيوي والمراعي.