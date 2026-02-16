وزير الطوارئ يبحث مع الجانب التركي تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الإنسانية

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، مع معاون رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية حمزة تاشديلان، ومدير الهلال الأحمر التركي البير كوشك، سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، ومناقشة الاتفاقية المرتقبة لتنظيم العمل المشترك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين، في مبنى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إنشاء مركز عمليات في باب الهوى، بعد استكمال الإجراءات الأصولية، بما يضع العلاقة ضمن إطار قانوني واضح وفعال.

وتناول اللقاء تطوير التعاون في ملف إزالة الألغام، والاستفادة من الخبرات التركية في تحديث منظومة الرصد الزلزالي وتبادل البيانات، إضافة إلى تنسيق الجهود الإنسانية، ودعم خطة التعافي 2026–2027، لإعادة تأهيل البنى التحتية، وتهيئة الظروف لعودة آمنة للنازحين.

وكان وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، قد أجرى زيارة إلى تركيا مطلع أيلول الماضي، بهدف تعزيز التعاون في إدارة الكوارث، واجتمع مع نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أوندور بوزكورت، واطلع الوفد على مركز عمل عمليات الرصد الزلزالي، وإدارة الاستجابة للحرائق.

