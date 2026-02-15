نائب وزير الداخلية يبحث في ميونخ مع وزير الداخلية الألماني التعاون الثنائي

ميونخ-سانا
التقى نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر الطحان مع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية والستين لمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن اللقاء تناول عرضاً شاملاً للتطورات الراهنة في سوريا، وانعكاساتها على الملفات الأمنية والإنسانية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضاف البيان: إن الطرفين ناقشا آفاق التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تطوير شراكة فعّالة في مجالات التدريب، وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.