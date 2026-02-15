نائب وزير الداخلية يبحث في ميونخ مع وزير الداخلية الألماني التعاون الثنائي

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن اللقاء تناول عرضاً شاملاً للتطورات الراهنة في سوريا، وانعكاساتها على الملفات الأمنية والإنسانية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.