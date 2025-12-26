سوريا تجدد دعمها لوحدة اليمن وللمبادرة السعودية الإماراتية لاحتواء التوتر فيه

دمشق-سانا

جددت وزارة الخارجية والمغتربين موقف سوريا الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، معربة عن دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وللجهود السعودية الإماراتية لاحتواء التوتر الحاصل في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: تتابع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية باهتمام بالغ التطورات الأخيرة التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد موقفها الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار”.

وأضافت الخارجية: “إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وتدعو جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وإعلاء لغة الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا بما يسهم في الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها”.

وتابعت الخارجية: “في هذا السياق، تثمّن سوريا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في عدد من المحافظات اليمنية، وتؤكد دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المملكة”.

وختمت الخارجية بيانها قائلة: تجدد الجمهورية العربية السورية تأكيدها على دعم كل الجهود العربية الصادقة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق وتخدم تطلعاته نحو السلام والازدهار.

وغداة التطورات الميدانية المتصاعدة في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين، تسعى السعودية والإمارات إلى احتواء الموقف والدفع بمسار التهدئة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.