الشيباني خلال اجتماعه مع لافروف: مستمرون بإعادة الإعمار في سوريا بإرادة وطنية خالصة

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن العلاقات السورية الروسية تدخل عهداً جديداً مبنياً على الاحترام المتبادل.

وقال الشيباني خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: مستمرون بإعادة الإعمار في سوريا بإرادة وطنية خالصة، ونطمح أن تكون علاقاتنا مع الجميع متوازنة.

وأضاف الشيباني: أننا نعمل على جلب الاستثمارات إلى داخل سوريا لتحسين الوضع الاقتصادي.

بدوره أشار لافروف إلى أن الاجتماع ناقش مختلف القضايا مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

يتبع..